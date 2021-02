Porto Venere, si dimette Barsotti. A Di Pelino l'incarico di vice sindaco

Ufficializzate le dimissioni dell'ormai ex assessore al Turismo, ai Servizi scolastici, sociali e cimiteriali: "Chiudo una parentesi della mia vita ma continuerò a rendermi disponibile per il nostro territorio". Ridistribuite le deleghe.

Golfo dei Poeti - Dopo quasi otto anni Paola Barsotti lascia la carica di vicesindaco del comune di Porto Venere insieme alle deleghe al Turismo, ai Servizi scolastici, sociali e cimiteriali. La scelta, comunicata nei giorni scorsi direttamente al sindaco Matteo Cozzani, è dovuta ufficialmente "a motivi personali che nulla hanno a che vedere con il lavoro svolto sino a oggi dalla giunta", come riportato nella nota con cui l'amministrazione comunica le dimissioni dell'assessore e risponde alle voci di frizioni politiche all'interno della maggioranza filtrate nelle ultime ore, non ultime quelle che vorrebbero la decisione legata al tempo che il primo cittadino sta dedicando al ruolo di capo di gabinetto del presidente della Regione, Giovanni Toti.



“Ringrazio il sindaco e la giunta intera con la quale ho condiviso nel quotidiano problemi e soddisfazioni - spiega invece Paola Barsotti - e tutti i consiglieri che fanno parte della maggioranza augurando a tutti loro un buon lavoro fino a fine mandato. Ringrazio inoltre le associazioni, i cittadini che ci hanno dato fiducia e tutti i soggetti con i quali ho avuto modo di collaborare e dialogare in questi anni, consapevole di aver sempre cercato di farlo al meglio delle mie possibilità. Chiudo una parentesi della mia vita - ha concluso l’ex vicesindaco - ma continuerò per quanto possibile a rendermi disponibile per il benessere del nostro territorio che tanto amo”.



“Quella di Paola è una scelta che non possiamo che accettare - afferma Cozzani -. Con lei, insieme alla giunta e al consiglio, abbiamo lavorato bene e ottenuto risultati importanti. Ho deciso di ridistribuire le deleghe e di nominare vicesindaco l'assessore Emilio Di Pelino a cui verrà affidata anche delega ai Servizi cimiteriali. All'assessore Fabrizia Dorgia andrà la delega ai Servizi scolastici mentre all'assessore Francesca Sturlese quella ai Servizi sociali. Io mi prenderò, infine, la delega al Turismo”, conclude il sindaco.