Porto Venere, la proposta dell'opposizione: "Linea Atc dedicata ai soli studenti"

Golfo dei Poeti - Una linea Atc dedicata agli studenti. Questa la proposta dell'opposizione consiliare di Porto Venere, formulata "con l'obiettivo di contribuire alla battaglia contro il Covid 19, desaturando i mezzi negli orari di maggior afflusso, e per velocizzare il trasporto pubblico in un contesto quale quello scolastico caratterizzati da orari rigidi di funzionamento e considerata la particolare situazione logistica del nostro territorio connesso alla città sostanzialmente tramite un unica direttrice".



La proposta è che vengano istituite delle corse specifiche e riservate agli studenti residenti nel comune portovenerese diretti alle scuole superiori cittadine, "quantomeno per la corsa di andata (spesso condivisa con lavoratori pendolari) - si legge -. Il mezzo (o i mezzi, secondo stima dei potenziali passeggeri) dovrebbe imbarcare studenti solo nelle tre frazioni,

nel numero massimo previsto dalle norme, per poi sbarcare secondo linea nei plessi scolasti, per poi rientrare a deposito. Il vantaggio, oltre alla ovvia desaturazione del concomitante mezzo di linea, consiste nel maggior semplicità di tracciamento e controllo di eventuali cluster", affermano i consiglieri Saul Carassale, Francesca Sacconi, Fabio Carassale e Franco Talevi.