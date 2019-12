Porto Venere, l'opposizione: "Verde pubblico, l'amministrazione ha fallito"

Golfo dei Poeti - "Un vecchio detto dice che tutti i nodi vengono al pettine. Ecco che anche in relazione alla gestione del verde pubblico portovenerese siamo giunti al triste epilogo. Con la recente delibera di giunta (n. 221 del 25/11/2019) ed ordinanza sindacale (n. 80 del 28/11/2019) l’Amministrazione comunale “corre ai ripari” fuori ogni tempo massimo, ammettendo di fatto il fallimento del suo operato, nel settore relativo alla gestione e manutenzione del verde pubblico. Previsti infatti a breve ulteriori 90 abbattimenti fra piante di pino e di palme che seguono i gia’ tristemente noti fatti del Fezzano (taglio di circa 40 pini intorno al campo sportivo) ed altri interventi di abbattimento e taglio avvenuti sul territorio". Lo si legge in una nota diffusa dal gruppo di opposizione consiliare Porto Venere Bene comune, con i consiglieri Francesca Sacconi, Fabio Carassale, Saul Carassale e Franco Talevi.



"Invece di effettuare manutenzioni programmate e tagli in alcuni casi anche necessari - proseguono -, si e’ volutamente, e in piu’ situazioni, atteso l’evento “emergenziale” con la caduta al suolo delle alberature da tempo segnalate come pericolose da diversi cittadini, e di in alcuni casi anche dalla stessa opposizione, come nel caso della nostra interrogazione di marzo, fino ad oggi non presa in considerazione. Per quanto riguarda la gestione delle palme l’Amministrazione comunale e’ responsabile in toto dello sfacelo in cui si trovano, in particolare, i lungomare delle Grazie: dapprima nel 2015 ha negato la presenza del punteruolo rosso rimandando gli interventi necessari ed obbligatori previsti dalla legge, ad infestazione in corso non ha provveduto alla “lotta obbligatoria” secondo i protocolli previsti dalla Regione Liguria, ed infine da oltre un anno ha alzato bandiera bianca lasciando campo aperto al parassita. In questo quadro disarmante il Comune da anni non si e’ piu’ dotato ne di un servizio di giardinieri comunali ne di rapporti continuativi di appalti di manutenzione ricorrendo solo ad interventi saltuari e spesso tardivi".



"I risultati dell’Amministrazione Cozzani in questo campo - prosegue la nota - sono sotto gli occhi di tutti i cittadini ed a seguito di nostri esposti anche sotto la lente della Procura della Repubblica e alla Procura della Corte dei Conti dove invieremo un nuovo report dettagliato ravvisando grave danno paesaggistico, ambientale, e, cosa di non poco conto anche erariale.

Solo con gli interventi di abbattimento, gia’eseguiti e programmati, rasentiamo la spesa di 100.000 euro, spesa che si moltiplichera’ nella necessaria, obbligatoria ed attesa dalla cittadinanza, azione di ripiantumazione di quanto abbattuto. Un danno economico consistente per le prosciugate casse del Comune. In tutto questo sfacelo l’Ammministrazione Comunale, come l’orchestrina del Titanic, invece di porre attenzione e risorse a queste tematiche ha continuato il suo cliché che in questi anni ha visto le famose “white dinner”, le cene vip con Bocelli e con Cracco, l’abuso di spettacoli pirotecnici, piscine innaturali trasformate in rave party e, ciliegina sulla torta per questa fine d’anno, l’illuminazione natalizia per tutti i borghi.

Presto arrivera’ la primavera e con essa le elezioni regionali, nuovi “spettacoli” saranno sicuramente a calendario, mentre la manutenzione del territorio continuera’ a latitare".



Per l'opposizione "uno stato di abbandono cosi’ dilagante che la lista delle problematiche mai affrontate e, soprattutto mai risolte in questi ultimi sette anni, e’ infinita: area Pittaluga e campo sportivo delle Grazie, orto del frate e parcheggio del cavo a Porto Venere, campo sportivo del Fezzano, cimiteri comunali, viabilita’ collinare, Isola Palmaria, sono solo alcuni esempi. In questi anni si e’ puntato agli eventi, alla pubblicita’, allo spettacolo e si e’ colpevolmente tralasciata la pianificazione, la progettazione, la cura e la manutenzione del territorio, esponendo a costanti disagi e pericoli la cittadinanza. Una presa di coscienza di questa situazione e la relativa e conseguente assunzione di responsabilita’ ell’Amministrazione Comunale sarebbe auspicata. Il modello Cozzani riassumibile in “poco panem e molto circenses” ha fallito! Ribadiamo quindi la necessita’ di una pianificazione degli interventi che veda come prioritaria una nuova stagione di piantumazione del verde pubblico sia per rispettare gli obblighi di legge, sinora disattesi, sia per i benefici ambientali e di decoro urbano".