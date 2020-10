Porto Venere, l'opposizione: "Consiglio si faccia in presenza, sicurezza garantita"

Golfo dei Poeti - "Il 3 novembre, alle ore 21, è stata convocata la seduta del consiglio comunale di Portovenere in modalità videoconferenza. Noi, come gruppo di opposizione, abbiamo richiesto al sindaco che venga svolta in presenza, in quanto molto più efficace alla formazione ed allo sviluppo di un dibattito, che in streaming, per ovvi motivi, verrebbe mutilato e degradato; avendo, oltretutto, una sala consigliare molto grande, il rispetto della normativa anticontagio sarebbe assolutamente garantita". Lo afferma in una nota l'opposizione consiliare di Porto Venere. "Se non bastasse il buon senso di cui sopra - continuano i consiglieri di centrosinistra -, abbiamo anche il nulla osta burocratico, in quanto, il ministero dell'interno, interrogato dall'Anci in merito allo svolgimento dei consigli, non vieta assolutamente di poterli svolgere in presenza, purché, naturalmente, vengano garantite le misure anticontagio; addirittura, alla fine, non esclude la possibile presenza del pubblico. Ci sembra che la motivazione del contagio, addotta dal sindaco in carica, sia solo un pretesto per continuare a svilire l'organo del consiglio comunale, come da noi già evidenziato ripetutamente".