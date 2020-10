Porto Venere, che fine farà quella palazzina? I timori dell'opposizione

Golfo dei Poeti - Che fine farà la palazzina che danni è in parte Centro di Educazione Ambientale/Ostello, palestra per la locale Unione Sportiva e archivio comunale? La ventilata possibilità che il Comune di Porto Venere voglia procedere con una perizia che ne determini il valore commerciale dell'ex scuola preoccupa Giuseppe Basso, Luigi Guida, Franco Talevi, esponenti di minoranza nel consiglio comunale: "Ci domandiamo, come molti altri cittadini e amanti di Porto Venere, quale sia

l’obbiettivo finale che l’amministrazione ha in mente. In questi ultimi anni, nella gestione del patrimonio pubblico, il Comune, attraverso il sindaco Cozzani, ha dato spazio ad una logica mercantile senza scrupoli con iniziative, che provocano comprensibili preoccupazioni. La “valorizzazione” di quella palazzina, dove sono passate diverse

generazioni di alunni, non è quello stabilito dai tecnici, ma è quello rappresentato dal valore sociale, storico e strutturale profondamente legato alla vita e alla memoria della comunità locale. Nel guardare comunque avanti, guidando, però, le trasformazioni che la realtà ci impone, potrebbero essere vari gli obiettivi da valutare, da condividere e da raggiungere senza compromettere in alcun modo la proprietà pubblica della struttura: dalla residenza per anziani, che si affaccerebbe sul borgo con una magnifica vista, all’utilizzo di alcune parti per le diverse attività sociali e culturali; da un moderno archivio storico in grado di adeguare gli strumenti di ricerca alla realizzazione di servizi bibliotecari adeguati".