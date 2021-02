Porto Venere bene comune: "Grazie a noi le modifiche al regolamento dell'imposta per il suolo pubblico"

Golfo dei Poeti - "Siamo molto soddisfatti del risultato ottenuto durante il consiglio comunale del 10 febbraio grazie alla presentazione e trattazione della nostra interrogazione, con la quale chiedevamo nello specifico che la chiesa/oratorio di San Nicola a Fezzano venisse esentata dal pagamento del suolo pubblico per l'occupazione temporanea dovuta al posizionamento di ponteggi di sicurezza". Lo affermano in una nota i consiglieri di minoranza di Porto Venere bene comune Saul Carassale, Francesca Sacconi, Franco Talevi e Fabio Carassale.



"Attraverso questo documento abbiamo cercato di allargare la questione, per filosofia ed equità di trattamento, a tutti gli edifici con valore storico o sociale presenti sul nostro territorio. Grazie quindi a questa discussione, volta a venire incontro alle nostre parrocchie e associazioni, si è giunti all'assunzione dell'impegno della modifica, in tal senso, del regolamento comunale che avverrà nella prossima seduta di consiglio", concludono dall'opposizione.