Porto Venere. Centi: “No alla svendita del bene pubblico. Il sindaco dica cosa vuole fare"

Golfo dei Poeti - “Il Sindaco Cozzani ha cambiato idea, si o no? Dica con chiarezza cosa intende fare. Vuole dare in concessione la porzione di terreno del S. Pietro? E per quanti anni, con quali vincoli ed a quale canone? Certo non si amministrano così i beni pubblici, che vanno invece preservati e difesi da ogni speculazione” Così Roberto Centi, Consigliere regionale Lista Sansa, che continua: “Questa vicenda fa tremare i polsi in vista dell’operazione sull’ex Ostello ed ancor di più in prospettiva delle manovre con i privati di Cozzani e Toti che riguardano la stessa Portovenere e la Palmaria. Come lista Sansa siamo al fianco dei cittadini e dei colleghi del consiglio comunale di Portovenere che si oppongono ad iniziative che non perseguono l’interesse pubblico.”