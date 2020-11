Porto Venere Bene Comune: "Riqualificare area verde del campo alle Grazie"

Golfo dei Poeti - In occasione della Giornata nazionale degli alberi del prossimo 21 novembre, il gruppo consigliare di opposizione "Porto Venere Bene Comune" ha presentato una mozione per proporre l'attivazione di iniziative di sensibilizzazione sul territorio. Il gruppo sollecita infatti anche "la riqualificazione dell'area verde del quartiere del "Campo" alle Grazie, che versa in profondo stato di abbandono e degrado, con alcune "discariche" presenti nell'area. Proponiamo inoltre - spiegano - una mappatura degli alberi "storici e monumentali" presenti sul territorio in modo da adottare le necessarie politiche di tutela e valorizzazione".