Portesone, Paoletti: "Da opposizione accuse patetiche. Recupero garantisca fruibilità pubblica"

Golfo dei Poeti - Prosegue a Lerici il dibattito sul recupero dell'antico insediamento del Portesone, sulle alture di Tellaro. A rinfocolare il tutto ci ha pensato la conferenza dei servizi avviatasi mercoledì scorso, appuntamento che ha visto la società Agritur, guidata dall'architetto Abati, chiedere ancora una volta di arrivare alla quadratura del cerchio e riuscire a effettuare l'intervento. Un nuovo tassello alla discussione lo va ad aggiungere il sindaco di Lerici, Leonardo Paoletti. "Siamo finalmente alla conferenza dei servizi - scrive il primo cittadino - che, grazie alla contestuale partecipazione degli enti e autorità preposte alle singole autorizzazioni, ci si augura giunga al risultato, atteso da anni, di dare un contenuto funzionale alla stesura dell’accordo di programma che, le norme di parco, configurano quale strumento per il recupero urbanistico del Portesone. L’Amministrazione comunale si è incessantemente attivata in tal senso al fine di scongiurare il rischio della perdita dell’importante patrimonio storico del Portesone. I rustici, di proprietà di una società di diritto privato, hanno oggi destinazione residenziale. L’auspicio è che il complesso sia recuperato, con criteri di assoluta fedeltà storica, quale albergo diffuso. Destinazione a cui si è sempre fatto riferimento, anche se la bozza di accordo di programma elaborata sotto l’Amministrazione Caluri prevede anche la facoltà della destinazione residenziale. Il recupero dovrebbe garantire la possibilità di conoscere e visitare l’insediamento testimoniale conservandolo non solo materialmente ma anche quale occasione, per il pubblico, di esperienza e di conoscenza".



Paoletti afferma che "spetterà alla proprietà (in forza delle regole attuali) decidere quale sia la destinazione degli immobili, ovviamente ritengo che l’approccio del tavolo tecnico non potrà essere indifferente alle decisioni della proprietà, dovendosi guardare con favore alla destinazione ricettiva. In ogni caso si dovranno prevedere prescrizioni volte a garantire la fruibilità pubblica dell’area al fine di non privare la comunità della funzione testimoniale del complesso del Portesone".



Non manca la risposta al recente intervento congiunto dei tre gruppi consiliari della minoranza: "Disarmanti sono le dichiarazioni degli evanescenti consiglieri di opposizione - commenta il sindaco - che, con alle spalle lo scempio del territorio comunale, lanciano patetiche accuse di speculazione. Meraviglioso è che Ornati non ricordi che quando era in maggioranza ha partorito una bozza di accordo di programma che prevede per il privato l'alternativa tra residenziale e ricettivo. Purtroppo hanno fatto danni anche irreversibili quando hanno amministrato e continuano oggi a svolgere malamente anche il ruolo di minoranza.

Si sappia che la proprietà, in forza delle regole vigenti, è libera di scegliere tra destinazione residenziale o ricettiva. Come ho detto sopra, la scelta non potrà essere indifferente per l'amministrazione".