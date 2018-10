Portesone, Paoletti: "Da Fresco e i suoi non accetto lezioni su legalità e rispetto territorio"

Golfo dei Poeti - "Emanuele Fresco ha una capacità di sostenere il nulla che è esemplare. Il consigliere sostiene si sta approvando il progetto di riqualificazione del Portesone non coinvolgendo i cittadini. Fresco sa bene (i suoi comprimari probabilmente sono in buona fede, in quanto è credibile che poco conoscano delle norme che disciplinano il territorio) che il recupero del Portesone passa necessariamente dalla sottoscrizione di un Accordo di Programma e che è il contenuto dell’Accordo di Programma che interessa conoscere preventivamente ai cittadini. Tra l’altro, in presenza di altri comproprietari, l’accordo sarà soggetto a osservazioni previa sua pubblicazione". Lo dichiara sui social netowrk Leonardo Paoletti, sindaco di Lerici, in risposta a quanto emerso dall'assemblea tenutasi a Tellaro lo scorso mercoledì (QUI).

"Pertanto - prosegue -, nessun progetto potrà essere approvato se non preceduto dall’Accordo di Programma. Fresco, anche come cittadino, deve convincersi che oggi governa chi ha sempre contrastato le speculazioni fini a se stesse, e di qualsiasi genere, che Lerici ha subito.

Se poi fosse vero che Fresco ha affermato che in conferenza dei servizi, le varie Autorità coinvolte, stiano approvando demolizioni o nuove strade, sarebbe fatto grave. Affermazione che in qualità di Sindaco respingo allo stesso Fresco al quale ribatto che da lui e dalla sua squadra non accetto richiami al rispetto del territorio e della legalità".



Il sindaco a fine post trascrive la norma del Programma di recupero sugli interventi nel nucleo del Portesone: “Gli operatori, singoli o associati, che intendano intervenire all’interno della perimetrazione del nucleo dovranno sottoscrivere un Accordo di Programma, con il comune di Lerici ed il Parco Montemarcello - Magra, per il “Recupero di Portesone” che definisca in modo unitario per il nucleo e l’area circostante, come delimitata nell’allegata planimetria, le destinazioni d’uso dei singoli fabbricati, le modalità di recupero e di rimessa a coltura degli oliveti, le metodologie di recupero della viabilità pedonale, le reti di urbanizzazione e di scarico, la tipologia ed il colore degli infissi, gli arredi, i corpi illuminanti, le sistemazioni a verde, individuazione di aree a parcheggio al di fuori dell’area protetta un programma economico e finanziario”.