Portesone, Fresco: "Se Agritur avesse firmato accordo 2004, ne avrebbe fatte tre di riqualificazioni"

Golfo dei Poeti - “Ho letto quando dichiarato dall'architetto Abati in conferenza dei servizi. Il punto è che bisogna raccontarla bene. L'architetto dice che la pratica del Portesone è in ballo dal 2004... beh, se la Agritur avesse sottoscritto l'allora Accordo di programma, bello e pronto, la riqualificazione del borgo l'avremmo vista già tre o quattro volte. Certo, il documento, nel rispetto del Piano del Parco, prevedeva la ricettività come destinazione d'uso,”. L'ex sindaco di Lerici Emanuele Fresco interviene sull'affaire Portesone, in particolare per quanto concerne i riferimenti al periodo della sua amministrazione. “Diverso è se invece si vuole una destinazione residenziale, non prevista dal Piano del Parco, e ancora se – con una certa forzatura – si insiste con il progetto di un magazzino per altro già dichiarato non conforme, in un'altra e e recente conferenza dei servizi, rispetto allo strumento urbanistico dell'ente Parco. Il parcheggio? Perché farlo in struttura? Lo si faccia a raso, visto che l'area c'è. E non avrei nulla da eccepire sulla realizzazione di una monorotaia, ma dovrebbe essere a uso pubblico”, conclude l'ex primo cittadino.