Plastica in spiaggia, dall'opposizione: "Stop anche a Porto Venere"

Frecciata al sindaco Cozzani: "Basta chiusura preconcetta verso la minoranza".

Golfo dei Poeti - Lo scorso settembre il consiglio comunale di Porto Venere ha bocciato la proposta di ordinanza sindacale denominata "Limitazioni alla vendita e all'uso della plastica monouso non riciclabile", avanzata dall'opposizione. E Porto Venere in Comune, via social, in queste ore torna sul tema: “La nostra proposta di vietare la plastica monouso sul territorio comunale era stata discussa in consiglio comunale nel settembre scorso e venne respinta con miopia dall'Amministrazione Cozzani! Ora c'è anche l'invito esplicito del Ministro dell'Ambiente Sergio Costa a procedere tramite ordinanze sindacali. Sindaco Matteo Cozzani è ora di agire mettendo da parte posizioni preconcette di chiusura alle proposte della minoranza. Per il bene comune, per l'ambiente e per le nostre comunità!”. Parole che arrivano tra l'altro a pochi giorni dall'annuncio con cui il sindaco di Lerici, Leonardo Paoletti, ha detto stop a sigarette e plastica monouso sul litorale lericino.