Pillon a Lerici, flash mob per dire no al suo "scarabocchio" di legge

Golfo dei Poeti - "Più che un disegno, uno scarabocchio". Questo lo slogan scelto per il flash mob in programma lunedì sera a Lerici, davanti al Comune, per dare il 'benvenuto' a senatore della Lega Simone Pillon, che alle 21.00 in sala consiliare parlerà del suo Disegno di legge sull'affido condiviso. L'esponente del Carroccio, già organizzatore del Family Day, è noto per le sue posizioni contro l'aborto e le unioni civili. L'evento lericino, organizzato dall'associazione Lerici domani, si terrà in sala consiliare, con interventi introduttivi del sindaco Leonardo Paoletti e dell'assessore Laura Toracca. "Lerici laica dice no al Ddl Pillon - spiegano i promotori del mob -. Il Ddl danneggia i bambini e il genitore più debole". L'appuntamento con il presidio è alle 20.30 davanti a Palazzo civico.