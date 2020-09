Piccolo giallo lericino, Agnellini fuori dal consiglio... per un'ora

Golfo dei Poeti - Le elezioni lericine tanto erano state un gioco sul filo di lana cinque anni fa, quanto sono passate senza thrilling a questo giro, complice l'affermazione plebiscitaria del sindaco uscente Paoletti. Ma un po' di pepe ha rischiato di esserci oggi pomeriggio, in occasione della convalida dei consiglieri eletti. Infatti, complice un manualetto del ministero ritenuto poi poco affidabile, la Commissione elettorale stava seriamente pensando – interpretando alla regola i dettami del Viminale – di ufficializzare l'ingresso in consiglio di cinque consiglieri di 'Siamo il Golfo dei poeti' (compreso il candidato sindaco Roberto Vara), 'scippando' l'unico scranno che già da mezzodì il sito degli Interni assegnava alla lista 'Lerici sogna', segnatamente al candidato sindaco Giovanni Agnellini. Per un'oretta è sembrato proprio che l'ex presidente di Stl e il suo gruppo sarebbero rimasti senza rappresentanza. Poi la consultazione con funzionario competente e segretario comunale hanno consentito di arrivare al corretto pronunciamento, che ha confermato quanto emerso in tarda mattinata: 11 consiglieri a 'Per Lerici e i suoi borghi' (più il sindaco), 4 a 'Siamo il Golfo dei poeti' (compreso Vara), infine Giovanni Agnellini per Lerici Sogna.



N.R.