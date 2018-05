Pecunia: "Assente a corteo per morto". Paoletti: "Sbaglia di grosso"

Botta e risposta tra il segretario provinciale Pd e il primo cittadino di Lerici.

Golfo dei Poeti - Polemichetta social tra il segretario del Partito democratico della Spezia, Federica Pecunia, e il sindaco di Lerici, Leonardo Paoletti. La consigliera comunale Dem è infatti intervenuta commentando il posto di cordoglio del primo cittadino per la morte, al Muggiano, dell'operaio 56enne Dragan Zekic. "Sindaco, belle parole. Mi sarà di sicuro sfuggito ma non l’ho vista stamattina al corteo organizzato da tutte le forze sindacali. C’erano moltissimi lavoratori e i rappresentanti delle forze politiche", ha scritto Pecunia. E una valutazione analoga, sempre sulla piazza social, è stata vergata dall'ex assessore lericino Michele Fiore.

"Vede Sig. ra Pecunia - ha risposto il sindaco Paoletti se pensa di polemizzare con me su questi temi si sbaglia di grosso. Personalmente ho fatto un sopralluogo fin da subito in cantiere; ho incontrato i titolari della area e mercoledì 23 ho l' incontro da me fissato con i sindacati proprio per capire quale sia la situazione nei nostri cantieri. Pertanto forse più che ad apparire penso a fare il sindaco. Tra l'altro stamattina ho personalmente telefonato ai rappresentanti sindacali per testimoniare la mia vicinanza non riuscendo a presenziare fisicamente".