Pd Lerici: "Centrosinistra unito e aperto a società civile per rinascita democratica"

Golfo dei Poeti - "A Lerici, in previsione delle prossime elezioni comunali, è in corso un importante tentativo unitario fra le forze del centro sinistra. Partiti, rappresentanti delle associazioni, esponenti della società civile stanno ricostruendo relazioni e rapporti, consolidando e approfondendo i punti politici e programmatici comuni per rispondere alla richiesta di unità e coesione che proviene da più parti. E’ un percorso, ancora incompleto, in itinere, aperto. Ma oggettivamente l’unico in grado di rappresentare una svolta nel governo del nostro comune". Lo si legge nella nota diffusa dai Circoli del Partito democratico lericini. "Il Pd di Lerici - prosegue la nota dei Dem - è impegnato con determinazione ad agevolare, rendere compiuto e credibile questo percorso unitario. La ritrovata unità del centro sinistra è importante ma non esaustiva; sono necessarie altre due condizioni: il dialogo con tutti coloro che, fuori dai partiti, aspirano ad una conduzione amministrativa del nostro comune più condivisa e aperta, fuori dalla propaganda, e la volontà indispensabile di un rinnovamento deciso, che senza disperdere energie e competenze, si presenti ai lericini con energie nuove che chiudano definitivamente la brutta stagione delle divisioni. Il Pd di Lerici chiede a tutte le forze politiche e sociali del centro sinistra, alle personalità della società civile, alle associazioni di operare con generosità e disponibilità all’innovazione politica e programmatica perché si definiscano le basi per una rinascita democratica che costruisca le condizioni per vincere le elezioni dando vita ad un governo del nostro territorio che aumenti la qualità del vivere dei cittadini, sia inclusivo e partecipato".