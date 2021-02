Passeggiata sul mare tra molo e spiagge, l'idea divide

Golfo dei Poeti - Tra i progetti per i prossimi cinque anni, nell'agenda dell'amministrazione comunale di Lerici non mancano interventi per l'area di Calata Mazzini e del castello. Tra questi, come si legge nelle linee programmatiche del sindaco Leonardo Paoletti, c'è l'allestimento di un collegamento tra il molto e le spiagge dietro il maniero di San Giorgio. “Nell’area di Calata Mazzini sarà realizzata una passerella pedonale, in parte a sbalzo sul mare, che collegherà il Belvedere Stefanini alle spiagge di San Giorgio, per le quali esiste un progetto di messa in sicurezza e riapertura”, si legge nel documento. Un'idea che ieri sera, nel corso del consiglio comunale appunto dedicato alle linee programmatiche del primo cittadino, non ha mancato di suscitare alcune critiche da parte delle opposizioni.

Per il gruppo 'Noi siamo il Golfo dei poeti', il consigliere Bernardo Ratti ha osservato: “Spero si tratti di un refuso. Si vuole fare una passerella sull'unico tratto di scogliera integro, sulla roccia, con flora mediterranea? E la sicurezza? Tanto più che ci sono già camminamenti attorno al castello, dalla 'battaglietta' sino alla chiesetta, da Piazza San Giorgio sino alle spiagge abbandonate. Fate che si fruisca di questi percorsi esistenti”. Critico, sempre dall'opposizione, anche Giovanni Agnellini, capogruppo di 'Lerici sogna'. “La vedo come una cosa folle – ha affermato – che non porta niente di nuovo e produce costi assurdi per la comunità. Se proprio dovessimo spendere dei soldi in quell'area, casomai sarebbe meglio realizzare una passeggiata da Ciccillo a mare fino a Maralunga, in quanto comporterebbe uno snellimento del traffico da Maralunga a Lerici. Tutte le persone di questa località infatti riuscirebbero a raggiungere Lerici velocemente e senza soffocare il traffico con le autovetture”. Divergenze su quest'opera, quindi, tra maggioranza e opposizione, come del resto – con sfumature e valutazioni differenti tra gruppi consiliari - su vasta parte degli intendimenti di Palazzo civico per gli anni a venire.