Parco sportivo al Senato, ecco il rendering

Golfo dei Poeti - Pillola di programma formato Little boy quella sganciata via social oggi dal sindaco di Lerici Leonardo Paoletti, in corsa per un secondo mandato, sempre al timone della lista 'Per Lerici e i suoi borghi'. All'ordine del giorno il disegno di un parco sportivo all'aria aperta al Senato, con tanto di rendering. “La frazione sarà interessata da un importante progetto di recupero dell'ex area industriale Viti – scrive il primo cittadino -, che prevede la realizzazione di un parco sportivo outdoor di livello assoluto capace di intercettare un tipo di turismo appassionato di sport, natura ed escursionismo. L'intervento caratterizzerà fortemente il borgo e offrirà opportunità lavorative, oltre che sviluppare la ricettività e il recupero di edifici oggi dismessi”.