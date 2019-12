Parco, De Luca: "Paoletti dimostri di essere davvero civico"

Golfo dei Poeti - "Convintamente Italia Viva Lerici ringrazia il consigliere regionale Michelucci per l'opera prestata in favore del Parco e contro l'abolizione dello stesso. A poco sono servite le rassicurazioni di ieri all'interno della manifestazione pro Parco del sindaco Paoletti al quale si chiede chiarezza circa le sorti dello stesso e piena distanza da chi oggi intende abolire il Parco. Solo così potrà Paoletti davvero affermare di rappresentante di una lista civica". Lo dichiara in una nota Mariachiara De Luca, coordinatrice di Italia Viva Lerici e capogruppo 'Golfo dei Poeti' in consiglio comunale. Dichiarazioni che arrivano a un paio d'ore dalla comunicazione dello slittamento della discussione e votazione in Commissione ambiente, in Regione, della proposta di legge per l'abolizione del Parco di Magra formulata dal consigliere Andrea Costa (Liguria popolare).