Parcheggi Fincantieri, Fedi (Rifondazione): "Urge soluzione per lavoratori e cittadini"

Golfo dei Poeti - "Fincantieri sarà anche una multinazionale globale con oltre 7000 navi costruite, ma resta il fatto che non riesce a trovare una soluzione al parcheggio dei suoi operai". Lo scrive in una nota la segretaria provinciale di Rifondazione comunista Verusckha Fedi che prosegue: "Da oltre un anno le auto che non vengono accettate dentro al cantiere sono parcheggiate lungo la carreggiata della 331 tra Lerici e La Spezia creando disagi sia per i residenti sia per i lavoratori stessi, mettendo gli uni contro gli altri senza che nessuno sia effettivamente il responsabile".

"Fincantieri sino ad oggi si è rifiutata di trovare una soluzione (come accaduto ad esempio a Castellamare e Monfalcone) e i sindaci di Lerici e Spezia si stanno limitando a sanzionare a fasi alterne mettendosi la coscienza a posto - scrive -.E’ evidente che proseguire in questo modo non è accettabile. Per questo è necessario che tutti i protagonisti si facciano carico del problema ricavando posti auto all’interno del cantiere stesso (gli spazi ci sono come ci dicono alcuni lavoratori) mettendo a disposizione il parcheggio della Venere Azzurra (praticamente vuoto da ottobre a marzo) e il parcheggio del “Megacine”, collegati da bus specifici".



"Tali richieste saranno presentate ai due sindaci affinché si ponga rimedio a tali inefficienze - conclude -. L’orgoglio di esser una multinazionale globale crediamo venga meno quando ci si lava le mani del disagio di chi quelle navi le costruisce davvero con fatica, con il caldo e con il freddo, con il virus e senza virus".