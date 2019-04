Paoletti querela Mecconi, che risponde: "Non era nei miei pensieri..."

Aria pesante a Lerici per l'annuncio dell'azione legale da parte del sindaco.

Golfo dei Poeti - "Alcuni amici mi informano di quanto detto dal sindaco di Lerici. Mi sento obbligato, mio malgrado, ad una risposta". Beppe Mecconi, già presidente del Consorzio del Castello e in lista con l'ex sindaco Fresco nel 2015, è finito nel mirino del primo cittadino Paoletti - che ha annunciato querela - per aver pubblicamente dato dei fascisti ( vedi qui) agli attuali amministratori comunali all'assemblea tenutasi domenica scorsa con l'obiettivo di rilanciare a proposta delle sinistre locali. "Immagino si riferisca ad una frase estrapolata dal mio intervento alla riunione pubblica di domenica scorsa - scrive Mecconi -; vede, quella frase era rivolta al centrosinistra che dividendosi in tre liste alle ultime amministrative ha di fatto permesso alla destra di vincere, per una manciata di voti, le elezioni. Ammetto che usai termini forti per far comprendere meglio ai presenti la mia arrabbiatura per l’errore commesso e invitando al contempo di evitare di ripeterlo tra un anno. La assicuro che lei non è, né mai sarà, nei miei pensieri, se, ahimè, si sente chiamato in causa è un problema suo e forse dovrebbe fare una riflessione sul perché".