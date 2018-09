Paoletti guarda al futuro del Tpl: "Più bus per le frazioni lericine"

Confronto in commissione in vista dell'approvazione della fusione tra Atc spa e Mobilità e Parcheggi.

Golfo dei Poeti - Tra le pratiche destinate a finire sui tavoli dei consigli comunali della provincia della Spezia c'è l'approvazione del progetto di fusione tra Atc spa e Atc Mobilità e Parcheggi spa, dettata da quanto esige la Riforma Madia sulla Pubblica amministrazione. Lerici affronterà il documento in occasione del consiglio in programma venerdì prossimo, 28 settembre, a partire dalle 17.00. Amministrazione e gruppi di maggioranza e minoranza hanno già affrontato il tema nella canonica commissione preconsiliare, alla quale hanno preso parte il sindaco Leonardo Paoletti, il funzionario Katia Serio, responsabile del Servizio economico finanziario, il capogruppo di maggioranza Claudia Gianstefani e i capigruppo di opposizione Emanuele Fresco e Mariachiara De Luca.



Al di là dell'aspetto inerente la formazione della Newco dalle nozze tra Atc spa e MobPark, sindaco e consiglieri hanno generalmente concordato sulla necessità di tenere d'occhio, oltre che la riorganizzazione societaria, anche e soprattutto quello operativo. “Bisogna capire quali saranno in futuro gli impegni in termini di investimenti nel trasporto pubblico locale, altrimenti il ragionamento è monco”, ha osservato Fresco, sollevando altresì preoccupazione per l'annunciato taglio di 300mila euro in materia di Tpl.



“Prima di fare ogni valutazione – ha detto il sindaco Paoletti -, bisogna attendere di vedere, quando sarà ultimato, il progetto sul Trasporto pubblico locale. In ogni caso, io sono pronto a rinunciare ad alcune corse tra Lerici e La Spezia in orari non scolastici né lavorativi in favore di un incremento del trasporto pubblico a favore delle frazioni lericine, che ritengo sia un servizio fondamentale”.