Paoletti confermato sindaco di Lerici: "Vinto in ogni seggio con percentuali mai viste"

Il sindaco uscente batte le altre due liste in gara e conquista un secondo mandato: " La giunta la fa il sindaco, le preferenze servono per entrare in consiglio comunale".

Golfo dei Poeti - Leonardo Paoletti bissa il successo del 2015, un trionfo inatteso che aveva strappato il Comune di Lerici alla tradizione amministrativa del centrosinistra, e imbraccia un secondo mandato da primo cittadino del comune più orientale del Golfo dei Poeti. Grande entusiasmo per la lista 'Lerici e i suoi borghi', che si appresta a vincere con circa il 65%,trionfando in maniera diffusa. Lista di Roberto Vara seconda, percentuali magre per Giovanni Agnellini. In attesa della proclamazione, così il riconfermato primo cittadino commenta a caldo il risultato: "Lerici ha dimostrato di essersi vaccinata da certi comportamenti aggressivi e violenti dimostrati dal gruppo di Vara, che nemmeno si è dissociato da un terribile volantino circolato in questi giorni. Abbiamo conseguito una vittoria straordinaria, vincendo in ogni seggio con percentuali mai viste, un risultato suggerito dall'entusiasmo che si respirava sul territorio. Stringo la mano ad Agnellini che ha saputo differenziarsi da chi invece è uscito dai radar della politica. La giunta? La giunta la fa il sindaco, le preferenze servono per entrare in consiglio comunale".