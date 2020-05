Paoletti all'opposizione: "Avreste risparmiato su salute e sicurezza"

Golfo dei Poeti - "Ho letto la triste uscita dei capigruppo consiliari di minoranza. Confermo, nessuna proposta è mai stata avanzata dalle minoranze. Personalmente ho sempre coinvolto le minoranze ma mai ho avuto riscontri anche solo per commentare le mie ordinanze. Affermano che siamo in ritardo sugli aiuti alle attività commerciali. Studiate! Per decidere come muoversi il Comune deve attendere il decreto del Governo che da aprile forse uscirà a giugno. Non è possibile decidere come muoversi senza sapere quali saranno le leve che il Governo utilizzerà. Ad esempio per la TARI stiamo già pianificando soluzioni, ma per chi ha "studiato" almeno l'ABC è chiaro che le soluzioni definitive si avranno a luglio. Siamo stati i più veloci a erogare i buoni spesa (siamo alla seconda erogazione) e il nostro comune ha retto alla grande alla crisi sanitaria (i dati del nostro comune sono i migliori nel Golfo) pur nel silenzio totale di proposte da parte delle minoranze. Le quali si sono sentite solo quando è stato il momento di provare a cavalcare una falsa polemica sulle RSA e case di riposo o per fotomontaggi col filo spinato". Lo afferma Leonardo Paoletti, sindaco di Lerici, attraverso il suo profilo Facebook. Una replica che si inserisce nella tumultuosa giornata caratterizzata dalla polemica sui pali in ferro con cui sono stati transennati gli scogli.



"Sulle scuole - prosegue - invito le minoranze a indicare un solo provvedimento del Governo che abbia indicato le linee guida per organizzare asili nido o le classi scolastiche. Senza quelle ad oggi di che si vuole discutere. In ogni caso è convocata la commissione e l'Amministrazione è pronta a mettere in servizio al meglio tutto ciò di cui disponiamo. Oggi che si riparte abbiamo immediatamente reagito organizzando gli spazi per permettere di spostarsi senza assembramenti. Abbiamo incontrato le attività commerciali una per una per affrontare le complesse soluzioni di spazi ridotti. Appena approvato il bilancio consuntivo partiranno servizi per la socializzazione per i bimbi e stiamo studiando come farli giocare in acqua questa estate pur nella difficoltà di spazi e movimento. Abbiamo immaginato soluzioni e iniziato a incontrare i paesi per comprendere e comunicare le nostre idee. Stiamo addirittura organizzando una complessa gestione delle spiagge e delle zone di balneazione libere a garanzia della salute di tutti nel rispetto delle prescrizioni di Governo e Regione. Questa minoranza ci dica le sue soluzioni. Da una settimana sono uscite le linee guida regionali. Le avranno lette?

Tranquilli non le hanno lette. Ma, chissà magari domani arriva la loro proposta per la gestione delle spiagge. Intanto in questa fase veramente drammatica in cui molti avranno difficoltà ad andare in spiaggia, loro sono turbati dal senso estetico e ci dicono che avrebbero risparmiato sulla nostra salute e sicurezza. Mamma mia, sono stati zitti cinque anni, tengano duro ancora un poco".