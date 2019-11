Paoletti: "San Terenzo era una discarica, ora ha ritrovato la sua identità"

Golfo dei Poeti - Il magico boschetto di Natale di Lerici, iniziativa nata da un'idea dell'assessore Luisa Nardone, quest'anno raddoppia. Non animerà soltanto i giardini lericini, ma troverà spazio anche nella recentemente rinnovata Piazza Brusacà, alla marina di San Terenzo. Un luogo centrale della vita del paese, sulla cui riqualificazione si è ampiamente discusso fino a pochi mesi fa, quando l'ultimazione dei lavori ha giocoforza smorzato il dibattito. Un intervento che stamani, presentando il cartellone natalizio, il sindaco Leonardo Paoletti è tornato a lodare. "Grazie alla riqualificazione - ha affermato il primo cittadino - il paese è tornato ad avere un luogo vivibile di livello assoluto. Questo intervento mi piace di più ogni giorno che passa. Ha dato al paese un'identità definita. Con questa soluzione architettonica, per la quale torno a fare i complimenti allo Studio Frappé e ai due progettisti santerenzini che se ne sono occupati, sono tornate protagoniste le facciate delle antiche case del centro storico. Una grande soddisfazione - vissuta da santerenzino - avere un paese che non è più una discarica come quando siamo entrati in amministrazione. Allora c'erano sacchi di immondizia abbandonati ovunque e un forte odore di spazzatura. Oggi San Terenzo è tornato ad essere un paese degno della nostra storia e della nostra tradizione, grazie agli interventi che abbiamo messo in atto".



E Palazzo nel civico non vede l'ora di poter chiudere il cerchio con la riapertura alla balneazione, una volta messa in sicurezza la falesia, della spiaggia della Marinella, dietro il castello di San Terenzo. "Non vedo l'ora di inaugurarla e di fare un bel bagno assieme al presidente Toti - ha continuato il sindaco -, che se lo merita vista la mano che ci ha dato con i finanziamenti. Speriamo di essere in acqua ai primi giorni di caldo". Sulla nuova piazza è intervenuta anche l'assessore Nardone, che ha osservato come "prima della riqualificazione fosse quasi impossibile organizzare eventi in Piazza Brusacà, invece quest'anno finalmente è stato possibile. E ne abbiamo fatti di importanti: dalle serate con i comici ai concerti di Suoni dal Golfo, dai mercatino alla riuscita serata dedicata al Torno di spade. Finalmente anche per San Terenzo si può immaginare una programmazione degna di un paese che è uno tra i più belli della Liguria".



(Nella foto, la firma in occasione dell'affidamento dei lavori)