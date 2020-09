Paoletti: "Nessuna auto all'interno dei giardini". Vara: "Più parcheggi senza bucare"

Golfo dei Poeti - Ormai è chiaro e la cosa non sorprende: viabilità e parcheggi sono uno dei temi cardine del dibattito elettorale di Lerici, dove il 20/21 settembre si va al voto. Oggi il sindaco uscente Leonardo Paoletti, in corsa per un secondo mandato, rimarca, programma alla mano, che “il parcheggio a Lerici, la cui realizzazione non interferirà con i giardini pubblici, sarà una struttura interrata in Rotonda Vassallo. I confronti avuti con le principali realtà del settore hanno individuato tale area quale luogo ottimale dove realizzare l'opera. Il parcheggio avrà circa 150 stalli gratuiti destinati ai residenti e altrettanti ai visitatori. L’opera sarà realizzata grazie a risorse tratte dalla finanza di progetto”. Parole corroborate da un paio di rendering (foto). “Questa struttura – scrive ancora il sindaco - consentirà di realizzare una zona a traffico limitato in via Roma e in via Petriccioli, così da permettere l'ampliamento del marciapiede della stessa via Roma, dall'Orto dei frati fino a piazza Cesare Battisti, e l’utilizzo per la viabilità carrabile dello spazio oggi dedicato, in via Roma, ai parcheggi residenti spostati nel parcheggio interrato. Di fronte a piazza Cesare Battisti si potranno realizzare stalli per carico e scarico. La zona dell'Erbetta sarà riservata alla sosta dei motocicli. Non è previsto alcuno spostamento della viabilità all'interno dei giardini, anche perché tale soluzione sarebbe priva di utilità e non realizzabile, data la storicità degli stessi giardini”.



Dall'altro lato della barricata, la lista 'SiAmo il Golfo dei Poeti', che candida a sindaco Roberto Vara: “Il nervoso signor Carnasciali, evidentemente in assenza di argomenti, la butta in caciara – esordisce il gruppo in riferimento alla polemica di ieri, che ha visto appunto coinvolto il capogruppo di maggioranza -. Insulta, definendo bugiardi e burattini i candidati della nostra lista. Cogliamo l'occasione non per continuare la caciara ma per fare chiarezza sul tema in questione: parcheggi interrati, giardini ed anche su altro”.



Continuano da 'SiAmo il Golfo dei poeti': “Crediamo che nessuno abbia interesse a alzare i toni e usare gli insulti, siamo di fronte a due idee diverse di come governare Lerici e il suo territorio fragile e prezioso. C'è chi pensa di fare grandi ed improbabili buchi in terra per contenere auto (a proposito, ma cinque anni fa nel programma del sindaco Paoletti non c’era la promessa di parcheggi interrati che poi nessuno ha visto?), peraltro con progetti che prevederebbero per circa tre anni un susseguirsi di traffico pesante dentro Lerici, a supporto del cantiere. E chi, invece, crede che raggiungere Lerici in auto debba essere semplice ma regolamentato magari con l’aumento di parcheggi di servizio senza bucare nulla e con uno sviluppo di servizi navetta ecologici e logici (non come gli attuali). Noi siamo una lista che si definisce, con orgoglio, civica di centro sinistra con un contributo importante degli attivisti del movimento 5 stelle lericino. Non ci nascondiamo, abbiamo il nostro passato e guardiamo al futuro con grande attenzione al rinnovamento e al cambiamento. La candidatura di Roberto e la composizione della lista è testimonianza concreta delle nostre aspirazioni. Possiamo dire con altrettanta chiarezza che la lista del Sindaco Paoletti sarà forse civica ma certamente sostenuta dalle forze politiche di centro destra, come la Lega di Salvini. Contribuiamo tutti a rendere la campagna elettorale un momento di verità e non un mondo di favole, spesso anche banali”.