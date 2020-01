Paoletti: "Marina San Terenzo tornata centro paese dopo anni di promesse e invenzioni"

Golfo dei Poeti - "Un anno fa si chiudeva la riqualificazione di Piazza Brusacà, la Marina di San Terenzo, anche con l'installazione dei pontili a Pertusola per 38 posti barca per soci Pesca e Sport. Operazione oggi realtà dopo anni di promesse e invenzioni. La Marina è tornata ad essere il centro del Paese". Lo ha ricordato sui social network il sindaco di Lerici Leonardo Paoletti per omaggiare il primo anniversario dell'operazione. "Grazie alla Ringressi e ai nostri concittadini di Muggiano, al Gruppo Antonini, alla Autorità Portuale, per l'indispensabile aiuto e in particolare a Massimo Gianello e Marco Delussu, quale presidente e Pesca e Sport, per il lavoro prezioso portato a termine con tenacia e intelligenza nei rispettivi ruoli di guida delle realtà coinvolte", ha concluso.