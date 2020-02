Paoletti: "Fresco ha già dettato condizioni". Futuro e radici: "Oligarchia e soldatini"

Golfo dei Poeti - "Ci sei ci sei. Raccontano che hai già dettato le tue condizioni per l'appoggio esterno. E poi dove vuoi che vadano senza te. Anche dopo anni passati a scaldare poltrone, nemmeno in consiglio comunale riescono a mettere in fila due ragionamenti se manca Fresco". Così il sindaco di Lerici Leonardo Paoletti replica all'intervento dell'ex primo cittadino (QUI). "Senza te - si legge ancora - come avrebbero potuto pensare alla Lerici Mare, annientare un luogo come la vallata della Venere, costruire un condominio per milionari a 200 metri dal mare senza nemmeno ottenere vantaggi dagli oneri di urbanizzazione, non spendere un soldo sulle scuole, lasciare i nostri ragazzi a giocare a calcio tra sassi e polvere, organizzare per anni assemblee per presentare finti progetti di piazze e alberghi. Permettere di trasformare l'ex Mobilificio Maggiani in appartamenti e supermercato senza nessuna opera di urbanizzazione creando squallore e pesanti situazioni di pericolo. Come negare la tua incombente presenza".



"Un fantasma incombe sul Golfo dei Poeti e turba i sogni del primo cittadino - ha replicato al sindaco l'associazione progressista Futuro e Radici -. Eh si, perché nella mente di Leonardo Primo non vi è malefatta vera o immaginata che non si riconduca alla figura di Belfagor-Fresco, al cui cospetto l'opposizione sbiadisce in una chiazza indefinita di burattini incapaci di intendere e di volere. Del resto la notizia ormai comincia a circolare: il Coronavirus è stato isolato in Italia grazie a una soffiata di Fresco che lo ha creato durante il primo mandato. Scherziamo ma ahimé questa è la cifra di Leonardo Primo, un brav'uomo incapace di concepire modelli di governance diversi da quello che amministra Lerici, una oligarchia e tanti soldatini, o di immaginare che la Democrazia implichi la presenza di un dissenso, tanto più supportato da motivazioni valide che lo inducono a organizzarsi per dare un’alternativa al governo del territorio".



"Dopo cinque anni di governo - si legge ancora la colpa è sempre colpa di “quello di prima”, come se la Lerici che ha trovato fosse un cumulo di macerie. Spiace contraddirlo nelle sue granitiche certezze, ma in questo territorio vi sono cittadini che non sono d’accordo con lui.

Emanuele Fresco è una persona che, con grande passione, mette la sua competenza a servizio di una comunità: non sarà la denigrazione puerile a minare nè la sua integrità nè le convinzioni della pluralità che con lui condivide e costruisce un progetto nuovo per Lerici, nel rispetto e nella pari dignità. Se ne faccia una ragione Leonardo Primo (e Ultimo, speriamo)".