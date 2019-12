Palmaria, Cozzani: "C'è assoggettabilità a Vas, al contrario di quello che diceva il comitato"

Golfo dei Poeti - "Oggi è stato approvato l'accordo con il quale si stabilisce che il Comune darà alla Marina militare il 24 per cento di quello che sarà venduto sino a un massimo di 2,6 milioni di euro. Ribadisco che questa percentuale riguarderà solamente i beni effettivamente ceduti e solamente 13 sono quelli inseriti nella lista dei cedibili. Mi aspetto che l'opposizione prenda atto di questi aspetti al momento dell'approvazione da parte del consiglio comunale convocato per sabato". Il sindaco di Porto Venere, Matteo Cozzani, commenta così l'approvazione dei provvedimenti che riguardano l'isola Palmaria da parte della giunta regionale che si è riunita oggi a Genova. E oltre all'accordo per la cessione dei beni dalla Marina al Comune, è stato varato anche il percorso che apre la strada alla Valutazione ambientale strategica. Una novità per certi versi inattesa.



"Abbiamo dato il via alla Vas che potrà essere avviata una volta che gli uffici della Regione avranno deciso se lo studio preliminare ambientale andrà bene. Nel corso della fase di scoping gli enti controlleranno che tutto sia corretto e stileranno un rapporto ambientale sulla base del quale sarà deciso se andare avanti con il percorso di 150/180 giorni di Vas oppure no. E' il contrario di quello che è stato sempre detto da parte del comitato, che sosteneva che saremmo andati contro la legge. Dopo la verifica di assoggettabilità - spiega Cozzani - se si procederà con la Vas si dovrà svolgere anche un'inchiesta pubblica".

L'iter è avviato, quindi, ma lo svolgimento della Vas non è sicuro.

"Tutti lo presumiamo, ma sono gli uffici tecnici che decidono. Da parte nostra non c'è alcuna intenzione di aggirare nessun ostacolo: non abbiamo mai potuto dire con certezza che si farà perché la decisione non è politica. La Vas è stata dipinta come la soluzione per tutti i mali, ma non sarà così semplicemente perché il masterplan non è un male per il nostro territorio, ma un bene. Credo che ci siano state malafede e volontà di condizionare l'opinione pubblica facendoci passare per una amministrazione non convinta del suo progetto", conclude il sindaco.