Ospedale, le preoccupazioni di Lerici. Incontro con Peracchini l'8 agosto

Golfo dei Poeti - “Le notizie sul cantiere del nuovo ospedale ci preoccupano, non ultima quella del concordato preventivo chiesto dall'azienda Pessina. Parliamo di un'infrastruttura strategica, che si fa a Spezia ma che interessa un'utenza provinciale”. Così a Lerici in apertura i consiglio comunale l'ex sindaco Emanuele Fresco, ora esponente dell'opposizione, che ha esortato l'organizzazione di un incontro con il sindaco della Spezia Peracchini per capire la situazione del (poco) costruendo nosocomio. Il primo cittadino Leonardo Paoletti ha comunicato che è già stato fissato un incontro per l'8 agosto, aperto a tutti i gruppi consiliari lericini. Si terrà in trasferta, o in Provincia o nel palazzo comunale spezzino.