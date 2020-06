Opposizione di Porto Venere chiede chiarimenti su verde pubblico e oleandri

Golfo dei Poeti - "In attesa di un serio "Piano del Verde" che vada a ripristinare il verde urbano a seguito degli oltre 150 abbattimenti di alberature sul territorio, in massima parte pini e palme di grande sviluppo, attraverso questa interrogazione vogliamo capire a che punto siamo rispetto alla pratica di ripiantumazione tanto attesa dalla cittadinanza". Così i consiglieri di opposizione di Porto Venere Bene Comune, che aggiungono: "Le frazioni di Fezzano e della Grazie sono quelle più in sofferenza dove grandi spazi urbani sono rimasti privi di alberature e sono già resi invivibili dalla prima calura estiva. In questo contesto generale - concludono - chiediamo anche chiarimenti rispetto all'eliminazione degli oleandri nella località Madonnetta, simbolico fulcro cittadino per la comunità graziotta, ora svilito da questa insensata operazione".