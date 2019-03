Nobili (Pd): "Strà senza corrente, servono risposte dall'amministrazione"

L'interpellanza della consigliera dell'opposizione.

Golfo dei Poeti - Dina Nobili, consigliere comunale del Partito democratico, ha presentato un'interpellanza per chiedere lumi e risposte in merito alla mancanza di corrente elettrica a Strà, in particolare in Via Montalbano e nella parte alta di Via Viano. “La corrente è assente per molte ore al giorno, un disagio che dura da mesi – scrive la Nobili -. I cittadini si sono rivolti a Enel ma, nonostante i sopralluoghi tecnici, non si è arrivati a una soluzione”. La consigliera, nel segnalare che tra i vari residenti che patiscono il disservizio c'è anche un disabile, chiede a sindaco e giunta se siano a conoscenza del problema e cosa intendano fare. Risponderà l'assessore Piaggi, appuntamento al consiglio comunale in programma lunedì 8 aprile dalle 20.45.