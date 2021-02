Monitoraggio gas Radon, l'opposizione chiede un aggiornamento

Golfo dei Poeti - Chiedono un aggiornamento sui risultati piano di monitoraggio del gas radon presso edifici pubblici e privati della Liguria relativi all’anno 2019-2020. Sono i consiglieri di Porto Venere bene Comune nelle fila dell’opposizione in consiglio. I consiglieri chiedono inoltre che il tema venga trattato nella prossima seduta e precisano: “Rinnoviamo la richiesta per conoscere l’asito del campionamento. Nell’ottobre 2019 avevamo presentato un’interrogazione sul piano di monirotaggio ‘gas Radon’ operata da Regione Liguria e da Arpal, con la collaborazione dei comuni. Ci venne data una parziale risposta e all’epoca era ancora in svolgimento”.