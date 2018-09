Minoranza e genitori in riunione per la scuola. Arrivano i Carabinieri

Per consentire di svolgere due rientri pomeridiani senza ricorrere a docenti esterni è stato deciso di slittare l'ingresso dei bambini alle 8.30. Per questo si è svolta la riunione, ma c'è stato un disguido relativo alle chiavi della sala comunale...

Golfo dei Poeti - Hanno rischiato di accendersi i toni del dibattito politico sulle variazioni in vista per il sistema scolastico di Porto Venere, che approderà questa sera in consiglio comunale. Una riunione che si è svolta ieri nella sala del Convento degli Olivetani tra i rappresentanti dell'opposizione e alcuni genitori dei bambini che frequentano la scuola primaria di Le Grazie è stata infatti interrotta dai Carabinieri, che avevano ricevuto la segnalazione di un possibile utilizzo non autorizzato di spazio pubblico.

"I militari sono stati assolutamente garbati - spiega Saul Carassale, capogruppo di Porto Venere bene comune - e hanno compreso la situazione. Avevo richiesto come sempre le chiavi della sala all'amministrazione e avrei dovuto ritirarle nella giornata di ieri, ma a causa di un imprevisto non ho fatto in tempo. Così in serata abbiamo usufruito del mazzo di riserva che si trova in paese. Si è trattato di un disguido, nulla di più. L'incontro richiesto dai genitori è un'attività di stampo amministrativo, visto che è stato utile per cercare le possibili soluzioni di un problema che è vissuto dalla cittadinanza. Non c'è stato nessun utilizzo politico della sala comunale".

L'episodio dunque rimarrà con ogni probabilità all'interno dei confini del disguido, senza andare a incidere sulla discussione in corso sulle questioni scolastiche, ma darà il "la" a una richiesta di modifica delle modalità di utilizzo degli spazi comunali da parte della minoranza.



Al centro dell'incontro tra i rappresentanti dell'opposizione e i genitori c'era il tema della modifica dell'orario scolastico comunicato nei giorni scorsi e pronto a entrare in vigore a partire da lunedì prossimo. Negli ultimi anni il Comune di Porto Venere sosteneva la spesa di un docente esterno per uno dei due rientri pomeridiani degli alunni. Una soluzione parziale al problema della carenza di personale, visto che era comunque prevista la compresenza di un insegnante, per questioni di sicurezza.

Da quest'anno, per evitare questa problematica, il dirigente scolastico Tiziano Lucchin ha proposto una soluzione alternativa. Dopo aver effettuato un pre-sondaggio tra le famiglie degli alunni è stato deciso di spostare l'orario di ingresso dalle 8 alle 8.30, recuperando così mezz'ora ogni mattina e potendo garantire i rientri pomeridiani con gli insegnanti di ruolo. Tematiche, queste, che non riguardano direttamente l'amministrazione comunale, che con ogni probabilità dovrà rivedere anche gli orari del servizio di scuolabus. Le modifiche in vista hanno spiazzato qualche genitore che ha deciso di rivolgersi ai consiglieri di opposizione e in particolare a Francesca Sacconi.



Per questo si è svolto l'incontro di ieri sera, al termine del quale Carassale, Sacconi, Franco Talevi e Fabio Carassale hanno prodotto un documento di cui sarà data lettura in consiglio comunale: "Desideriamo intervenire in merito alla vicenda del cambio orario scolastico per l'anno 2018/2019, argomento su cui ci è stata richiesta udienza da alcuni genitori.

Premesso che la nostra valutazione non può, e non deve, sostituirsi a quanto stabilito dal Dirigente Scolastico, e che apprezziamo lo sforzo di tutte le parti (insegnati e rappresentanti di classe in particolar modo) per arrivare ad una soluzione concreta e condivisa in così poco tempo, ci preme invitare l'Amministrazione Comunale ad approfondire ulteriormente, ovviamente per quanto riguarda le proprie competenze, la questione "offerta formativa" ed in generale le questioni inerenti la qualità del plesso scolastico del Comune.

Crediamo che a monte di ogni ipotesi di cambio orario, di ristrutturazione locali, di contributi economici da parte del Comune, di attività integrative..., debbano essere posti l'interesse del bambino e la qualità dell'offerta didattica.

L'importanza sociale e territoriale della scuola, a maggior ragione se organizzativamente accorpata ad altri istituti (come sarà da adesso in poi per il nostro plesso) quindi senza più la presenza costante di un dirigente sul territorio, riteniamo giustifichi un maggior impegno ed una continua presenza dell'amministrazione comunale nel suo insieme.

Invitiamo pertanto l'assessore, e il sindaco, a superare l'attuale situazione di incertezza e di incompleta, o forse tardiva, informazione con una mediazione costruttiva tra genitori e dirigenza scolastica, contribuendo a predisporre per il futuro i migliori strumenti didattici possibili, e nel contempo a rendersi disponibili variazioni di orario nel trasporto scolastico in modo da soddisfare il maggior numero di utenti possibile.

Se l'amministrazione vorrà saremo disponibili a proposte e suggerimenti in tal senso".