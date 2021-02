Mercato etnico, l'opposizione: "Basiti da dichiarazioni sindaco Paoletti"

Golfo dei Poeti - Restiamo basiti dalle dichiarazioni del sindaco Paoletti fatte alla capigruppo e riportate da Città della Spezia, laddove afferma di 'avere messo in piedi un mercato multietnico con la sua fisionomia e la sua dignità'. Il progetto del mercato etnico risale ben al 2001 ed ha egregiamente funzionato fino all’arrivo di Paoletti. Era un vero progetto di integrazione, nato per offrire a chi c’era da tempo l’occasione per 'trovare casa', una prospettiva di lungo periodo che consentisse a chi aveva dovuto abbandonare tutto per disperazione di ritrovare un orizzonte, una serenità, ricostruirsi una rete di relazioni umane ed integrarsi davvero in un nuovo paese, il tutto comunque nel rispetto della legalità.

Proprio per quello era collocato in centro ed aveva consentito la costruzione di rapporti umani e di comunità, andati perduti con la rotazione delle concessioni e con l’allontanamento dai centri. Lerici non ha bisogno di ambulanti qualsiasi, avrebbe desiderato tenersi i suoi, quelli per cui da anni il nome di Lerici significa Casa.

L’affermazione poi che “è stato riconosciuto altresì a chi è diventato un commerciante storico di poter stanziare 365 giorni l'anno” si commenta da sé, grazie a Sua Maestà.



Gruppo consiliare 'Noi siamo il Golfo dei poeti'