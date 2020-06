Matteo Salvini arriva a Lerici e incontra i mitilicoltori

Golfo dei Poeti - Una fitta agenda di appuntamenti in Liguria per Matteo Salvini, leader della Lega. Lunedì 22 giugno partendo da Masone, farà visista al cantiere del nuovo viadotto di Genova, per poi salutare i militanti del Carroccio in centro città. Muoverà verso il levante della Liguria a metà pomeriggio e alle 17.30 sarà a Lerici presso il gazebo di piazza Garibaldi con la senatrice Lega Stefania Pucciarelli. Terminerà la sua giornata con la visita alla Cooperativa mitilicoltori spezzini con breve giro su imbarcazione con l’on. Lorenzo Viviani e l’assessore regionale alla Pesca Stefano Mai.