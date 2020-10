Malumori a Lerici: "Discutibile non istituire assessorato a commercio"

Golfo dei Poeti - Malumori di maggioranza a Lerici in occasione della prima seduta consiliare del nuovo mandato del sindaco Paoletti. Fresca di unanime elezione, su indicazione della maggioranza, a presidente del consiglio comunale (con vice, indicato dall'opposizione, il consigliere Nebbia Colomba), Luisa Nardone, assessore a commercio e turismo dal 2015 al 2020, ha osservato: “378 cittadini hanno mi hanno espresso fiducia in virtù dell'impegno, della serietà e degli obbiettivi raggiunti in questi cinque anni in cui ho ricoperto il ruolo di assessore, risultati comprovati dai flussi turistici in costante crescita e da innumerevoli riconoscimenti pubblici. Prendo atto della legittima scelta del sindaco di non istituire l'assessorato a commercio e turismo, scelta discutibile e discussa, in un paese a vocazione turistica, in favore di nuovi assessorati, annullando di fatto l'espressione di voto del comparto produttivo, in un momento storico incerto e imprevedibile, in cui la buona politica deve mettere al centro le aziende e le famiglie che lavorano”. Detto questo, Nardone si è detta pronta ad affrontare con entusiasmo l'incarico della presidenza.



“Non c'è più l'assessorato a commercio e turismo – ha replicato un attimo dopo Paoletti, che è stato presidente del consiglio comunale nell'ultimo quinquennio – ma c'è un sindaco che in prima persona si assume la responsabilità di affrontare questi temi, lasciando spazio all'assessorato all'ambiente (assessore Claudia Gianstefani, ndr), che ritengo avrà nei prossimi cinque anni un ruolo centrale”, illustrando la necessità di ultimare e portare a compimento la partita del 'porta a porta' e del gestore rifiuti. Il primo cittadino ha ringraziato l'ex assessore per il suo lavoro, aggiungendo che “la carica di presidente del consiglio comunale dimostra che la sua persona ha tutta la mia fiducia. Nel comporre la giunta ho dovuto fare delle scelte e attrezzarla entro determinati schemi”. Nella disputa, per l'opposizione, si è inserito il consigliere Ratti, dicendosi “stupito per la mancanza di un assessorato al commercio – che va rilanciato – e al turismo, e anche alla cultura”. Chiarito anche l'aspetto dei capigruppo: Roberto Vara per 'Siamo il Golfo dei poeti', Marco Muro per la maggioranza, Giovanni Agnellini - emozionatissimo - per 'Lerici sogna'.



N.RE