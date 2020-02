Lettera aperta dell'ex sindaco: "Offese e menzogne, non farò sconti"

Golfo dei Poeti - Lettera aperta di Emanuele Fresco, ex sindaco di Lerici, oggi consigliere di opposizione



Dopo i recenti e ripetuti sproloqui via social (oggi usa così) di Paoletti and friends rivolti al mio operato durante i 10 anni in cui ho ricoperto la carica di Sindaco mi corre l'obbligo di fare alcune considerazioni al fine di cercare di riportare il tutto nella giusta chiave di lettura della storia passata e recente del nostro Comune. Per prima cosa riscontro una singolarità, che tutte le vicende riguardanti la vita pubblica di Lerici si concentrano negli anni 2002-2012 come se prima e dopo non fosse accaduto nulla, tra l'altro autorevoli assessori delle giunte precedenti agli anni duemila partecipano ancora attivamente alla politica lericina ricoprendo anche importanti ruoli in una sorta di ritrovato candore fanciullesco. Per poi non dimenticare che dopo il 2012, nel frattempo, sono passati ben otto anni con due sindaci e un commissario prefettizio. Come è particolarmente ridicolo cercare in ogni modo di far passare il messaggio che in quegli anni potessi fare e disfare a piacimento con scelte unicamente mie, come un principe unico a cui tutti dovevano ubbidire e con un gruppo di "coglioni" silenti alle dipendenze del sovrano. Non era proprio così e al contrario mi onoro di aver condiviso le scelte con gruppi di persone con alta competenza e soprattutto con assoluta integrità morale nessuna esclusa, il cui unico loro scopo era quello di ricercare soluzioni per il bene della comunità.

Ricordo che le coalizioni a cui appartenevo erano marcatamente di centrosinistra con la presenza di tutti i partiti di quel fronte. Ds, Margherita (poi insieme nel Pd), Rifondazione, Psi, Comunisti italiani, Verdi, e tutti con importanti deleghe sia in giunta che in consiglio comunale. Immaginare, come vorrebbe far passare Paoletti, che tutte le scelte erano dettate unicamente dai pensieri e dai voleri di una persona è pura follia. Erano i tempi in cui i partiti avevano un ruolo primario e tutte le scelte si realizzavano attraverso un dibattito a volte aspro,ma con il contributo di tutti si giungeva a decisioni condivise, come giusto. Come altrettanto giusto era il passaggio successivo del confronto aperto e ampio con i cittadini. E ogni scelta strategica passava da lì. Dispiace vedere oggi una totale mancanza di confronto,di discussione e di messa a conoscenza dei cittadini delle problematiche e delle scelte che si intende portare avanti. Si impongono i pacchetti già belli confezionati e deve andare bene così! E la gente si è purtroppo appiattita e inchinata al volere di questa specie di oligarchia che governa il comune. Anche da questo punto di vista spero in un prossimo risveglio. Il consiglio comunale era fonte di discussione e di approfondimento, oggi questo dibattito è un lontano ricordo.Tutto si è trasformato in un sterile momento dove dai banchi dell'attuale maggioranza non parla praticamente nessuno, per poi arrivare all'alzata di mano a comando del capo, lascio poi a voi individuare chi è il capo. Mai mi sono tirato indietro nelle responsabilità e mai ho tirato in ballo "quelli di prima". Un amministratore deve correre, guardare avanti e risolvere i problemi senza alibi.

Capisco che all'avvicinarsi della campagna elettorale i toni della polemica politica si possano alzare, che il timore di ritornare all'antico mestiere, quando un mestiere c'è, è alto, ma tutto deve rimanere nel confronto delle idee e con il pieno rispetto delle persone. Quando tutto decade nella menzogna, nell'offesa, nella violenza verbale, nella messa in discussione dell'onorabilità della persona il piano non più quello di un confronto politico serio, ma diventa materia di aula di tribunale e su questo non faccio e non farò assolutamente sconti a chicchessia. E ora veniamo a qualche temi sensibile e di propaganda di Paoletti and friends.



Scuola. Negli anni 2002-2012 sono stati impiegati milioni di euro nella riqualificazione degli edifici scolastici a partire dagli edifici di Lerici e San Terenzo per arrivare a Pugliola , La Serra e Tellaro (oggi abbandonata a se stessa). Senza dimenticare la realizzazione delle nuove mense a Lerici , Pugliola e presso la Scuola materna Augenti. Realizzazione dei centri di aggregazione socio-educativi per ragazzi a Lerici e San Terenzo. II tutto con la piena condivisione dell'Istituto Comprensivo e della sua dirigente scolastica. Non ho memoria di un rapporto di conflittualità tra Comune e Scuola come quello di oggi, con una evidente approssimazione in cui si muove l'amministrazione in un settore particolarmente delicato. Nel corso del 2009 è stato dato l'incarico per effettuare le dovute verifiche circa lo stato di sicurezza di tutte le nostre scuole e nel 2010 sono state depositate le perizie riguardanti tutti gli edifici e definito il loro stato. Questo anche a seguito di una specifica circolare ministeriale. Tra l'altro Lerici è stato uno dei primi comuni in Italia ad effettuare questo monitoraggio. Dalle relazioni tecniche non si erano evidenziate problematiche strutturali statiche constatandone l'idoneità. Erano emersi problemi inerenti la risposta delle strutture alla vulnerabilità sismica (nel corso degli anni per la nostra zona c'erano stati anche cambiamenti nel valore degli indici da considerare) con l'inquadramento di alcuni interventi che si sarebbero resi necessari e che si sarebbero dovuti programmare nel corso degli anni e per i quali si erano anche richiesti specifici finanziamenti presso il ministero competente. Interventi iniziati con noi, poi con Caluri e successivamente con Paoletti. Tra l'altro ricordo che nel mio periodo non si sono mai riscontrate particolari problematiche tali da dover spostare ragazzi o chiudere aule. Annualmente venivano programmate le necessarie manutenzioni ordinarie anche a seguito delle puntuali segnalazioni dell'Istituto Comprensivo. A conferma di tutto questo non più tardi del 5 febbraio scorso nel corso dell'incontro che si è tenuto tra i rappresentanti della scuola e dei genitori con l'amministrazione , l'ingegnere incaricato attualmente dal Comune per delle verifiche ha affermato che le scuole lericine sono sotto costante monitoraggio dal 2009!

Le tristi vicende della Cochrane (in cinque anni non è stato fatto nulla e adesso la struttura è in pieno degrado ), della Augenti (manca ancora il progetto esecutivo ) e della Scuola media di San Terenzo (manca ancora il progetto esecutivo) mettono in luce la malafede di Paoletti and friends. Altrettanta malafede è il sostenere che le nostre Scuole non erano sicure (perché allora le ha tenute aperte per 5 anni?), come è malafede dire che le perizie erano state insabbiate. Insinuare il dubbio, la paura questo il loro stile.

Per poi non far mai capire apertamente quale è il loro vero obiettivo per quanto riguarda le future destinazioni delle strutture e di tutto l'assetto scolastico.



Lerici mare. Un vero e proprio tormentone. Quando non si sa cosa rispondere su qualsiasi tema ecco dal cilindro esce l'alibi della Lerici Mare. Sempre e comunque la Lerici Mare. Lerici mare società pubblico privata costituita in consiglio Comunale il 24 gennaio 1997 ( all'epoca non ero neppure in consiglio comunale ). I 7 soci vennero individuati attraverso una gara ad evidenza pubblica. La situazione iniziale non prevedeva alcun compenso per il comune che vedeva il proprio tornaconto nel fatto che le spiagge fossero perfettamente tenute pulite tutto l'anno ,in sicurezza e venissero assicurati i servizi con alta qualità senza ulteriore aggravio economico per il comune come avveniva negli anni precedenti ( anni per i quali il comune doveva pagare i servizi di pulizia , salvamento e le concessioni demaniali).

Negli anni duemila a seguito della modifica del diritto societario si arrivò ad un contributo per il comune di 70.000 euro da destinarsi alla promozione turistica del territorio .

Complessivamente il Comune otteneva :

70.000 euro di contributo forfettario annuo

280.000 euro di minori spese che il comune annualmente non ha più sostenuto. Ulteriori servizi forniti al comune ( postazione molo Lerici, Pulizia passeggiata San Terenzo, Pulizia scogliere , ospitalità ad associazioni anziani, disabili ). Investimenti fatti dal privato con ricaduta pubblica ( come ad esempio la costruzione della scala di accesso alla Venere Azzurra, interventi sulle frane alla Baia Blu zona spiaggia libera , ripristino danni ad aree pubbliche a Fiascherino e altro). In questo percorso nessuno ha mai mosso contestazioni, soprattutto da parte della Capitaneria di Porto che anzi ha autorizzato questa soluzione. Come mai si sono evidenziate irregolarità ed illegalità. Se non nella violenta propaganda condotta con livore da Paoletti and friends. Tutto è stato fatto seguendo alla lettera la normativa vigente in merito anche alle entrate comunali con una soluzione adottata anche da altri Comuni costieri della nostra provincia. Non mi risulta che ci sia qualcuno coinvolto nella questione Lerici Mare, qualcuno coinvolto in un presunto danno erariale. Non altrettanto conforme alle norme emanate dalla Regione Liguria è l'attuale situazione delle spiagge libere attrezzate del nostro territorio a partire dal bando di assegnazione. Se da una parte il Comune era legittimato a far cessare la Società Lerici mare non era altrettanto legittimato a fare un bando con delle condizioni non conformi alle norme regionali e del demanio marittimo sia per quanto riguarda il valore del corrispettivo , sia per quanto riguarda le modalità della gara , andando anche a penalizzare i tanti ragazzi che lavoravano nelle spiagge non avendo voluto inserire cocciutamente la clausola sociale.

La normativa è estremamente chiara. Poi se qualcuno la vuole manipolare allora siamo su un altro piano di valutazione. Come è chiaro che un make-up sul canone demaniale attraverso un'offerta al rialzo della base d'asta non è legittimo. Al Punto 6 delle Norme Regionali per le spiagge libere attrezzate si prevede che il corrispettivo richiesto per l'affidamento delle attività non può essere superiore al canone fissato per la concessione demaniale marittima. I criteri di scelta del gestore devono privilegiare la professionalità e la proposta di offerta di servizi qualitativamente più interessante . Questa è la norma e a questa ci si dovrebbe attenere.

Altrimenti non si capisce perché in Italia tutti gli stabilimenti balneari pagano unicamente la concessione demaniale. Se poi oggi c'è il liberi tutti ci sta questo, ci sta che il Comune si incameri impropriamente una cifra (il Comune nel demanio marittimo è solo un esattore perché la proprietà di quelle aree è dello Stato, inalienabili, inespropriabili, inequivocabilmente non trasformabili da parte di un Comune in un bene patrimoniale disponibile per fare ricavo) e comunque non la destini al demanio marittimo, ci sta che i bar — ristorante siano aperti tutto l'anno (dove sono finiti i tempi quando allo scadere dell'estate veniva richiesto ai gestori di smantellare le strutture per poi rimontarle nell'estate successiva?), ci sta che le attività elioterapiche non vengano minimamente considerate, ci sta che la parte di spiaggia libera diminuisca (invito l'Associazione Aredene e nostre spiagge, misteriosamente sparita, di farsi un giretto per il litorale e verificare la situazione visto che non mi sembra siano degli assidui frequentatori delle spiagge libere). Ci sta che si stia ancora oggi aspettando la modifica delle norme promesse dall'Assessore regionale Scaiola in una lettera che andava a tamponare la situazione di disagio istituzionale che aveva creato Paoletti. Ci sta che la Regione dia contributi al Comune di Lerici per il ripascimento delle spiagge e delle scogliere. Ci sta proprio tutto alla faccia della legalità.



Cemento...Fresco. Il piano urbanistico vigente è stato approvato in via definitiva nell'aprile 2002 (Giunta Tedoldi ) e adottato nel dicembre 2002 ( Giunta Fresco ) .

Alcuni degli obiettivi quadro riguardavano: Riduzione della capacità insediativa residenziale; Rigide normative di salvaguardia per le zone agricole; Interventi sulla viabilità e creazione di parcheggi; Miglioramento dell'offerta turistica attraverso il recupero , la valorizzazione e la realizzazione di ricettività di qualità ( es. Colombo, Lido, Eco del Mare , Albergo alla Venere Azzurra ); Individuazione di 3 Distretti di Trasformazione ( Vallata della Venere Azzurra, Muggiamo e Senato ).

Il PUC 2002 aveva anche da tenere in considerazione due condizionamenti, dal punto di vista giuridico, amministrativo , legale. Un precedente strumento urbanistico vigente dove si prevedeva alla Venere Azzurra una possibilità edificatoria di 32.000 mq. Un contezioso legale con un quasi certo danno economico per 25 miliardi delle vecchie lire a carico del Comune di Lerici ( così si era espresso il CTU dell'epoca ) dovuti alla causa SIT, con un impatto economico che sarebbe stato insostenibile per le casse comunali ( rischio default).

Si arrivò a determinare con il PUC del 2002 per le aree della Venere Azzurra una possibilità edificatoria di 8.000 mq di cui ad oggi realizzati 4.800 mq (a proposito cosa si aspetta a togliere definitivamente l'albergo previsto o si attende , come dice Paoletti , che arrivi un privato filantropo che faccia l'albergo,interri completamente il parcheggio a rotazione della Vallata e realizzi una struttura a parcheggio interrata ? Pura fantasia).

In via definitiva 8.000 mq anziché 32.000 mq con indicazioni della Regione per quanto riguarda la tipologia della ricettività da far realizzare. Ricordo gli apprezzamenti all'epoca del mondo ambientalista per questo enorme taglio di edificabilità. La stessa Regione aveva identificato il PUC del 2002 come il piano dove non si costruisce più. Se poi qualche galantuomo vuole identificare le costruzioni della Venere come il cemento Fresco la cosa francamente non mi sfiora ,la considero la battuta patetica di un frustrato. Invece sarebbe bene ricordare questi numeri e soprattutto la chiusura di un delicato contenzioso che precedenti assessori all'urbanistica non si sono mai preoccupati di modificare o affrontare. Mentre a proposito dell'ex mobilificio Maggiani voglio ricordare che questo intervento è stata una delle prime operazione di social housing in Liguria condotta secondo le regole regionali vigenti all'epoca . E circa il vicino market credo proprio che questo insediamento commerciale sia di qualche annetto precedente alle mie amministrazioni.



Una parentesi su due interventi che erano previsti anche dal nostro piano delle opere pubbliche e che impedimenti sia di ordine tecnico che economico non ne hanno permesso la realizzazione. Il primo riguarda il campo da calcio di Falconara. All'epoca, con il suggerimento della Società Santerenzina,era stata scelta in via prioritaria la riqualificazione del campo da calcio, con tribunetta e relativi servizi in Bagnara ( spesi 300.000 eirp ), questo per dare una adeguata risposta ai ragazzini. Per quanto riguarda Falconara gli impedimenti finanziari previsti dal Patto di Stabilità ( che oggi non ci sono più ) e soprattutto per alcune valutazioni tecniche fatte dal CONI, che in fase di definizione del nostro progetto del nuovo campo da calcio ha vincolato l'omologazione dello stesso ad un nuovo dimensionamento del campo secondo una normativa che prevedeva allargamento e allungamento del terreno di gioco e quindi con la necessità di fare opere di sbancamento e ricostruzione di una certa importanza con conseguenti valutazioni economiche molto più elevate rispetto alla spesa sostenuta oggi (miracolosamente oggi le dimensioni del campo possono rimanere inalterate) , non ci hanno permesso di realizzare l'opera. Il secondo miracolo è avvenuto per la galleria pedonale via Gerini — via Cavour. Per avere l'autorizzazione degli Enti competenti al passaggio pedonale a noi si richiedeva un opportuno adeguamento della sezione in uscita degli ultimi 50 metri su via Cavour sia in larghezza che in altezza per problemi di sicurezza che oggi, come si può constatare, sono stati tranquillamente superati. E a proposito dell'ascensore di collegamento dalla galleria a Via della Repubblica, nessuna novità, era un'idea già prevista nel nostro progetto.



Ma veniamo all'oggi, al cemento di oggi, il cemento di nuove realizzazioni in area conservativa del Portesone, il cemento alla rotatoria per Pugliola , il cemento di baracche del Guercio che viene trasformato in villetta a Carbognano (grazie al Piano Casa della Regione dell' ottobre 2015 e accettato dal Comune di Lerici),il cemento al di sotto del parcheggio privato alla Serra (grazie al Piano Casa regionale). E come può essere definito un cambio di destinazione d'uso previsto in una variante puntuale ( una variazione fatta solo lì ) allo strumento urbanistico approvata in consiglio comunale nel maggio 2019 dove si permette di passare da Residenza Sanitaria Assistita per Anziani ( donne , uomini , famiglie ) a residenzialità privata, senza peraltro minimamente preoccuparsi di trovare una collocazione alternativa per la RSA. Una variante, guardacaso, già prevista nell'atto di compravendita del 23 dicembre 2015 stipulato tra Parrocchia di Lerici (precedente proprietario) e attuale proprietà (Lascito Bolla).

E poi che ne sappiamo dell'area di Vallestrieri ? Dove è finito l'acquisto del Fodo (sono cinque anni che ascoltiamo questa cantilena)? Che ne sappiamo della proposta di realizzazione di un parcheggio a rotazione sotto la rotonda di Lerici (così le macchine dei non residenti possono tranquillamente parcheggiare in mare), dello spostamento della strada da via Roma al lungomare dei giardini, dello spostamento della pensilina della fermata dei bus da piazza Garibaldi ad una zona vicino all'edicola dei giardini (che bello vedere gli autobus incolonnati lungo via Roma e tutte le macchine ferme !)? Che ne sappiamo del doppio senso di marcia su Via Garibaldi a San Terenzo, di una ipotetica rotatoria in via Gozzano all'altezza di Viale della Vittoria e del cambio di senso di marcia su Viale della Vittoria? Tutto questo è nei pensieri e nelle volontà degli attuali amministratori senza un minimo coinvolgimento dei cittadini. Sappiamo invece che regaliamo 200 euro al mese per 10 anni per chi abita fuori o già a Lerici,vuole crearsi una famiglia, e stabilire nel nostro territorio la propria residenzialità. Ottimo, l'unico problema che tutto questo avviene senza minimamente prendere in considerazione il reddito personale. Una equa operazione sociale da parte di una pubblica amministrazione! Sappiamo certamente che l'IRPEF non é più considerata in relazione ad una equa progressività legata al reddito (principio previsto dalla nostra Costituzione) ma tutti si paga il massimo al netto delle fasce di esenzione. Sappiamo che la forbice tra redditi alti e quelli bassi nel pagamento dei servizi scolastici si è accorciata.

Sappiamo che le nostre case si sono ridotte a discariche. Che i nostri borghi non sono stati mai così sporchi e mal manutenzionati. Sappiamo che abbiamo pagato un debito fuori bilancio di 107.000 euro per la sentenza persa al TAR sulla causa contro Acam e la Provincia. Un contenzioso che ci è già costato ad oggi 240.000 euro ,con il rischio di pagarne in futuro molti di più . E tutto questo per voler dimostrare un ipotetico risparmio sui rifiuti (sarebbe opportuno equiparare puntualmente servizi prima di sparare cifre di risparmio) avventurandoci in una causa temeraria e creando aspettative nei cittadini. Sappiamo che la fognatura allaga le nuove piazze, un "non luogo" fatto di asfalto e al di fuori dal nostro contesto paesaggistico. Sappiamo che forse si faranno i pontili nella baia di Lerici , però non si sa quando, non si conosce il piano economico finanziario , non si conoscono i canoni di gestione, non si conosce quanto andranno a pagare gli utenti che rimangono a gavitello e chi andrà a sostenere i costi di ricollocazione degli stessi. Non si conosce il passaggio delle concessioni demaniali. Ma una cosa è certa che la gestione dei pontili sarà fatta direttamente dal Comune e che gli Associati delle varie catenarie che andranno a pontili avranno il comune come unico interlocutore. Forse sarebbe meglio anche preoccuparsi di quale sarà il futuro di queste Associazioni. Sappiamo soprattutto che in questi anni si è disgregata la coesione sociale della nostra comunità e si è guastato il rapporto civile con le persone. Questo e tantissimo altro. Se poi sono convinti di aver governato talmente bene e come non mai riceveranno senz'altro la standing ovation da parte dei cittadini che non potranno fare a meno di uno come l'attuale sindaco di Lerici.

Incolpare sempre gli altri consente solo di spostare l'attenzione dai temi reali, temi che non si è capaci di affrontare e risolvere. Questi sono i tempi. Voler sempre e comunque denigrare in assoluta malafede, con atteggiamenti offensivi al limite della querela. Certamente non perderò dell'altro tempo per andare a spiegare nuovamente queste cose anche perché chi è in malafede non sente ragioni e poi francamente del giudizio di questi me ne infischio anche perché so di aver fatto il mio dovere sino in fondo con spirito di servizio e la giusta passione e senza alcun beneficio personale. Come ho più volte detto non ho alcuna intenzione di candidarmi, ma questo certamente non vuol dire che non mi occuperò più di politica. Si ha il diritto dovere a qualunque età, quando si sente il piacere di farlo, di partecipare. E questo certamente nessuno me lo potrà mai togliere.



Emanuele Fresco, capogruppo 'Passione e competenza' ed ex sindaco di Lerici