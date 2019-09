Lerici, su Enel minoranza lascia aula. Paoletti: "Non si assumono responsabilità"

Golfo dei Poeti - Il consiglio comunale di Lerici dice stop al carbone, no all'ipotesi gas e sì a un futuro fatto di rinnovabili, sostenibilità e tecnologia. Il tema, chiaramente, è Enel e il futuro dell'area occupata dalla centrale 'Montale'. Il verdetto della civica assemblea è figlio del solo voto della maggioranza – che ha votato la sua mozione – mentre l'opposizione ha lasciato l'aula dopo che il suo testo (di contenuti simili a quello della maggioranza), non ammesso come mozione, non è stato nemmeno accolto come atto di interesse generale in quanto non presentato a inizio seduta come previsto dal regolamento. “Alla fine del precedente consiglio comunale il sindaco aveva detto sì a un confronto in commissione, prima della convocazione del consiglio stesso, per provare a raggiungere un testo unitario, ma queste rassicurazioni sono state disattese”, ha segnalato il consigliere Andrea Ornati per la minoranza. “Se volevate discuterla in commissione avreste dovuto presentarla tempestivamente”, ha ribattuto il primo cittadino Leonardo Paoletti. Che poi, un'ora dopo il consiglio, ha rincarato con un post sulla sua pagina Facebook: “Abbiamo portato in consiglio comunale la mozione per la dismissione della centrale Enel. Maggioranza compatta per il no al carbone. Minoranza non pervenuta. Lascia l'aula senza voler assumersi responsabilità dopo aver presentato la propria mozione con un ritardo sospetto”.