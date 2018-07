Lerici, scuolabus gratuito per tutti: "Ulteriore incoraggiamento per iscrizioni"

In caso di esubero di richieste di accesso al servizio, di guarderà alle situazioni reddituali.

Golfo dei Poeti - Il consiglio comunale di Lerici ha approvato all’unanimità il nuovo regolamento relativo al servizio di trasporto scolastico, già reso gratuito lo scorso febbraio da un'apposita delibera di giunta comunale. Su richiesta del consigliere di opposizione Emanuele Fresco il regolamento è stato integrato, in sede di Consiglio, dall'inserimento del criterio del minor reddito del nucleo familiare in caso di esubero di richieste di accesso al servizio. "Il rinnovo della regolamentazione, e soprattutto la novità della sua gratuità per tutti gli aventi diritto, in riferimento all’anno scolastico 2018/2019, nasce dall’esigenza primaria di mettere in campo interventi volti a tutelare la residenzialità nel territorio, garantendo la promozione di iniziative che assicurino il potenziale incremento della popolazione residente – commenta l'assessore all'Istruzione Laura Toracca -.

La possibilità di fruire di un efficiente trasporto scolastico, del tutto gratuito, consente inoltre di conseguire un notevole vantaggio dal punto di vista ambientale, a beneficio della intera comunità. Un minor numero di vetture circolanti sul territorio significano infatti un minore tasso di inquinamento".



Per Palazzo civico, "la gratuità del servizio rappresenterà così un ulteriore incoraggiamento per quanti desiderino iscrivere i propri figli all’Istituto comprensivo lericino, integrando i già cospicui contributi erogati per l’ampliamento dell'offerta formativa e sostenendo le famiglie sia sul piano logistico che su quello dei servizi".



Le richieste di iscrizione saranno pubblicate sul sito del Comune di Lerici e potranno essere compilate on-line a partire da domenica 20 luglio e fino a sabato 25 agosto. Posticipata la scadenza anche per iscriversi alla mensa scolastica: le domande potranno infatti essere presentate online fino a mercoledì 25 agosto invece che fino a martedì 31 luglio come precedentemente comunicato.