Lerici, questionario online su gestione emergenza, videolezioni e lavoro

Golfo dei Poeti - Un questionario per registrare il polso dei lericini in questo periodo di emergenza sanitaria. A lanciarlo l'opposizione consiliare, in particolare il gruppo 'Cambiamo in Comune', guidato nell'aula del consiglio dal capogruppo Andrea Ornati. Il questionario tocca vari ambiti: stato d'animo, situazione familiare, spese, rapporto con la didattica online, problemi nell'accudire i figli nel caso di ripartenza del lavoro ma non delle scuole, condizione e ambito lavorativi, ripercussioni della situazioni di crisi sulle proprie tasche, infine valutazione della gestione della situazione emergenziale da parte del Comune di Lerici e della Regione Liguria. Un quiz anonimo che, lanciato stamani, al momento ha raccolto una cinquantina di adesioni e conta di macinarne tante altre in modo da avere un quadro il più affidabile possibile della situazione. “L'inchiesta del resto è una delle basi della nostra cultura politica, è bene andare un po' a recuperarla - spiega Verushka Fedi, tra i promotori dell'iniziativa -, così abbiamo immaginato questo strumento. Tra i punti toccati c'è il discorso delle videolezioni scolastiche: vogliamo capire se tutte le famiglie sono attrezzate per seguire la didattica online. Altro aspetto fondamentale quello sociale e lavorativo: è fondamentale capire come i cittadini stanno vivendo la situazione da questo punto di vista”.



Il questionario, anonimo, è disponibile al seguente link:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfD0VZjL7bU-8ZoixsMI8ldxk4P2KSBGSGP0tm44B-GKewI5g/viewform



N.RE