Lerici, primo passo per Italia Viva: "Formiamo amministratori in vista delle elezioni"

Golfo dei Poeti - Oggi pomeriggio a Lerici, all'Auser di Via Gerini, si è tenuto il primo incontro di Italia Viva Lerici. "Volutamente non pubblicizzato, perché conoscitivo, e organizzativo tra chi nei giorni della Leopolda autonomamente ha voluto aderire ad Italia Viva Lerici. È stata una mattinata di presentazioni e di condivisione delle varie esperienze. Da oggi, con forza, possiamo affermare di essere una realtà nel mondo lericino", afferma Mariachiara De Luca, coordinatrice del partito a Lerici nonché capogruppo della lista 'Golfo dei poeti' in consiglio comunale.

"L'incontro - prosegue - ha fatto emergere la presenza di personalità con grandi competenze ma soprattutto volenterose di portare a Lerici nuove soluzioni, in un clima positivo, di collaborazione e di ascolto. Nell'avvicinarsi delle prossime amministrative, Italia viva lerici si porrà come primo obiettivo di far conoscere la propria programmazione, ma nel contempo dedicarsi alla formazione dei nuovi amministratori per la prossima tornata elettorale. Crediamo molto nella formazione e lo faremo sia avvalendoci di soluzioni nazionali sia di contributi locali". All'incontro tra gli altri erano presenti i consiglieri comunali di 'Golfo dei poeti' Roberta Mauro e Daniele Perotto.

"Finalmente - conclude un'entusiasta De Luca - si è ritrovato un nuovo entusiasmo e tanta voglia di proporsi alla comunità con nuove proposte e nuove competenze ma soprattutto in un clima sereno che renderà il nostro servizio più utile e fattivo. Offriremo alla nostra comunità nuove strategie spaziando da territorio, finanza, cultura, sociale, famiglia e scuola, temi per i quali Italia viva si porrà comunque sempre in ascolto dei cittadini ma nella certezza di avere la capacità di fornire soluzioni".