Lerici, ok a mozione maggioranza su cittadinanza Segre

Golfo dei Poeti - Lerici dice sì alla cittadinanza onoraria alla senatrice Liliana Segre, sopravvissuta alla Shoah. Il consiglio comunale ha infatti unanimemente votato a favore della mozione proposta dalla maggioranza. Un attimo prima invece era stata bocciata quella presentata dall'opposizione, che si differenziava dal testo poi approvato per l'attenzione riservata non solo alla figura della Segre ma anche al contesto politico attuale, compreso il riferimento all'astensione dei senatori del centrodestra sull'istituzione della commissione contro l'odio proposta proprio dall'89enne senatrice a vita. "Votiamo per la figura della Segre, non per quello che è successo in Parlamento - ha detto il sindaco Paoletti -. La senatrice è diventato casus belli per l'ennesimo scontro tra forze politiche. Il nostro Paese non si trova a un passo da scontri razziali, siamo uno Stato democratico. La senatrice Segre è testimone vivente di qualcosa di terribile, è simbolo della lotta e della resistenza alla ferocia e alla bestialità umane". Il centrosinistra, pur votando a favore del testo della maggioranza (dalle cui file in sede di voto si è defilata la consigliera Mussi per una telefonata), ha difeso il proprio documento. "Se guardiamo solo alla figura delle Segre, senza guardare al contesto in cui viviamo e a quel che è successo in Parlamento, allora potevamo darle la cittadinanza onoraria anni fa. La questione politica è fondamentale". Approvata la cittadinanza onoraria, i consiglieri si sono alzati in piedi per un applauso.