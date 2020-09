Lerici, la consigliera uscente: "Poco rispetto per le piante dei giardini"

Golfo dei Poeti - Gent.ma Redazione,

Le fotografie che allego per evidenziare la cura che l'Amministrazione Comunale lericina riserva alle piante dei giardini.

L'albero raffigurato è una bellissima pianta di banane che, insieme al cedro del Libano, al ginkgo biloba e a tante altre, rende esotici e preziosi i giardini di Lerici.

Ora la suddetta pianta, come si può vedere, invade il marciapiede ed andrebbe potata perché è pericolosa per i passanti ed inoltre sta soffrendo.

Ho fatto presente, più volte, all'Amministrazione la situazione, ahimé, senza successo.

Sappiamo che chi governa Lerici non ha mai dimostrato una grande attenzione per le piante e questa è una conferma.

Aggiungo, con dispiacere, che a seguito delle mie insistenze sono stata derisa ed anche questa è un'altra particolarità che contraddistingue questa Amministrazione.



Roberta Mauro, consigliere comunale uscente lista Golfo dei poeti, Lerici