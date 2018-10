Lerici, il leghista Pillon parla del suo Ddl in sala consiliare

Antiabortista e difensore della famiglia tradizionale, il senatore del Carroccio ospite del Comune e di Lerici domani.

Golfo dei Poeti - Maretta a Lerici per l'arrivo del senatore della Lega Simone Pillon, avvocato bresciano noto per le sue battaglie per la famiglia. L'esponente del Carroccio sarà in sala consiliare lunedì 8 ottobre alle 21.00 per l'incontro 'Ddl Pillon: affido condiviso', eloquentemente dedicato al Disegno di legge elaborato dal parlamentare, già promotore del Family Day. Un Ddl fin qui assai contestato dal centrosinistra. L'iniziativa è organizzata dall'associazione Lerici Domani, nata nel 2016 per difendere la famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. Interverranno il sindaco Leonardo Paoletti e l'assessore alle Politiche familiari Laura Toracca.