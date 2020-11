Golfo dei Poeti - Lerici si affianca ai tanti comuni che in questi mesi hanno scelto di fare il consiglio comunale in videoconferenza in chiave anti contagio. Dalla seduta di mercoledì prossimo, in programma alle 18.00, il parlamentino lericino si confronterà online e potrà essere seguito in tempo reale sul canale Youtube dell'ente.