Lerici, il centrosinistra si divide sulle strategie portuali

Golfo dei Poeti - Opposizione lericina divisa sulle strategie del porto. Se infatti ieri sera i consiglieri Fresco e Ornati hanno votato contro la delibera con cui Palazzo civico dà l'ok al Documento di pianificazione strategica di sistema (Dpss), le consigliere Pd De Luca e Mauro hanno espresso voto favorevole, come la maggioranza. Una divergenza dovuta alla bocciatura, da parte del centrodestra, dell'emendamento dell'opposizione in cui si poneva una serie di temi, tra i quali la necessità di una precisa definizione dell'area di integrazione porto-città a Pertusola, il mantenimento dell'intesa con i Comuni marittimi per la definizione del Piano regolatore portuale, l'impegno sul fronte trasporto marittimo nel Golfo, condivisione con i muscolai per quanto concerne le future operazioni sui fondali. Approvato invece all'unanimità l'emendamento della maggioranza, presentato dal capogruppo Carnasciali, relativo al menzionato tema della valorizzazione del trasporto marittimo. “Meglio sarebbe stato giocare a carte scoperte e sottoporre all'opposizione questo emendamento un po' prima e non direttamente stasera in consiglio”, ha lamentato Fresco, pur condividendo nel merito il documento.