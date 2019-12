Lerici, i renziani: "No agli intramontabili ex"

Golfo dei Poeti - "Abbiamo chiesto ai partiti di centrosinistra precise garanzie di rinnovamento e discontinuità con il passato che, fino ad oggi, non ci sono state fornite". Lo si legge in una nota diffusa da Italia Viva Lerici. "La nostra forza politica - si legge ancora -può e non vuole essere coinvolta in una politica di rancori e di intramontabili ex: essa certamente non rispecchia la nostra idea di futuro per Lerici, che ben presto avremo modo di far conoscere ai cittadini attraverso una corretta informazione. Tuttavia il momento è delicato e ne sentiamo tutta la responsabilità pertanto rinnoviamo pubblicamente l'invito ai partiti di centrosinistra di sederci ad un tavolo di coalizione nel quale con chiarezza e trasparenza ognuno esprima la propria idea di rinnovamento. Altrimenti ai buoni propositi siamo bravi tutti".