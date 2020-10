Lerici ha la sua nuova giunta

Golfo dei Poeti - Dopo la conferma alle elezioni del 20 e 21 settembre il sindaco di Lerici, Leonardo Paoletti, ha ufficializzato la sua nuova squadra composta da vicesindaco e quattro assessori. È invece in fase di definizione la distribuzione di ulteriori deleghe ai consiglieri comunali. Queste le deleghe:



Vicesindaco e assessore Marco Russo, reduce da quasi 600 preferenze, con delega a: Lavori Pubblici, Urbanistica, Protezione Civile, Sistema fognario, Manutenzione e conservazione del patrimonio comunale, Illuminazione pubblica. Russo conferma le deleghe dell'ultimo quinquennio e aggiunge la carica di vice sindaco, detenuta dal 2015 al 2020 da Lisa Saisi, che non farà più parte della giunta. Non più in giunta anche Luia Nardone, assessore uscente a commercio e turismo (deleghe questa volta non affidate agli assessori). Sia Saisi che Nardone siedono comunque in consiglio comunale.



Assessore esterno Aldo Sammartano con delega a: Bilancio, Programmazione economica e finanziaria, Tributi, Personale, Società partecipate, Patrimonio e demanio comunale, Coordinamento progetti europei, Ricerca finanziamenti comunitari. Anche Sammartano è confermato.



Assessore Alessandra Di Sibio con delega a: Servizi sociali, Servizi sanitari, Coesione sociale, Politiche giovanili e della terza età, Cooperazione internazionale, Politiche dell’integrazione. La figlia dell'ex sindaco Pietro è una delle due novità in giunta (nonché in consiglio, essendo alla sua prima volta nel parlamentino lericino).



Assessore Claudia Gianstefani con delega a: Ciclo dei rifiuti, Ambiente, Benessere degli animali. Anche per Gianstefani è l'esordio in giunta, all'intero della quale si occuperà delle materie di cui ha trattato in questi anni in qualità di consigliere delegato.



Assessore Laura Toracca con delega a: Servizi scolastici e all’istruzione, Politiche dell’infanzia. Anche Toracca confermata.