Lerici, ecco i nuovi consiglieri. Russo fa incetta, per Ratti è un ritorno

Golfo dei Poeti - Il sindaco uscente Leonardo Paoletti, alla guida della lista 'Per Lerici e i suoi borghi', si conferma primo cittadino con un netto 66.18%, battendo i competitor Roberto Vara (Siamo il Golfo dei Poeti, 27.38%) e Giovanni Agnellini (Lerici sogna, 6.45%). Alla lista vincitrice vanno 11 seggi, a quella di Vara 4, per Lerici sogna viene eletto il solo candidato sindaco. Qui sotto le preferenze, in neretto gli eletti. Mancano la conferma in consiglio Mussi, Bini (Per Lerici e i suoi borghi), De Luca, Perotto (Lerici Sogna). L'assessore uscente Russo fa il pieno di preferenze: 583, il più preferenziato di tutti. Nel campo del centrosinistra è Bernardo Ratti, presidente della Marittima, il più menzionato nelle schede (165), seguito dai giovani Ariana Bucci e Emanuele Nebbia Colomba.



Per Lerici e i suoi borghi – Paoletti sindaco



Saisi 279

Russo 583

Nardone 368

Toracca 376

Gianstefani 234

Carnasciali 154

Bernardini 168

Mussi 99

Cosenza 123

Bini 53

Muro 206

Crocini 243

Di Sibio 310

Tagliaferri 82

Gianello 118

Azzarini 123



Siamo il Golfo dei poeti – Vara sindaco (il candidato sindaco entra in consiglio)

Angeli 65

Bertusi 114

Bucci 151

Carozzi 91

Ceccon 97

Cima 46

Cimpri 82

Fiore 50

Fresco 125

Minichini 60

Moscatelli 98

Nebbia Colomba 135

Ratti 165

Silva 14

Venturini 69

Zanello 53



Lerici sogna – Agnellini sindaco (il candidato sindaco entra in consiglio)

De Luca 39

Perotto 19

Perugi 27

Fornaciari Chittoni 11

Furia 8

Iodice 7

Ferrari 2

De Biasi 14

Volpi 10

Pagni 4

De Franchi 7

Silvano 12

Spinosa 15

Conte 13

Attilieni 5

Zignego 4



